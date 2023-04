Um die 70 Opern hat Gaetano Donizetti (1797-1848) hinterlassen. Zu denen, die sich dauerhaft auf den Bühnen gehalten haben, zählt die 40., die Opera buffa „Der Liebestrank“ – angeblich in nur zwei Wochen geschrieben und 1832 uraufgeführt. In Kaiserslautern ist sie wieder zu erleben – in ungewohntem Umfeld.

Ein Zirkuszelt, aufgeschlagen auf der Wiese neben dem Kaiserslauterer Warmfreibad, ist die Heimstatt dieser Pfalztheater-Inszenierung. Noch immer zwingen die Folgen eines Wasserschadens im Theaterbau zu Improvisationen – mit vielleicht ja ganz besonderem Reiz. Es ist ein heiteres Stück, das die Akteure durch die Manege treibt. Um Liebe geht es, um zwei ungleiche Rivalen, die um die Liebe einer sehr eigenwilligen Schönheit buhlen.

Wein für den Liebeszauber

Landmann Nemorino ist unsterblich in die so schöne wie reiche Adina verliebt. Zufällig bekommt er mit, wie sie den Landleuten die Geschichte vorliest von Tristan und Isolde und dem Liebestrank, der sie zusammengeführt hat. Als der Sergeant Belcore Adina den Hof macht, greift Nemorino diese Idee auf und bittet den Quacksalber Dulcamara um Abhilfe. Der verkauft ihm nun gegen seine komplette Barschaft ein Elixier, das ihn für alle Frauen unwiderstehlich machen soll – in Wahrheit nur eine Flasche Wein. Schon wächst das Selbstbewusstsein im Ringen um die Schöne...

Nach über 30 Jahren steht Donizettis Meisterwerk mit ihrer – so wird versprochen – anmutigen, lebendigen und frischen Musik und ihrer Fülle an eingängigen Melodien wieder auf dem Spielplan des Pfalztheaters. Die musikalische Leitung hat Anton Legkii. Einführungen in die Oper gibt es jeweils um 18.15 Uhr im Zelt – beziehungsweise um 16.15 Uhr am 20. Mai.

Gaetano Donizetti: »Der Liebestrank (L’elisir d’amore)« – Premiere: Fr 28.4., 19 Uhr, Kaiserslautern, Pfalztheater-Zelttheater (Am Warmfreibad 5), nächste Termine: 2., 4., 6. und 9.5. um 19 Uhr; Karten: 0631 3675209, www.pfalztheater.de