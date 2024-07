70 Jahre Freizeitspaß heißt es in dieser Saison bei der Rietburgbahn in Edenkoben. Das soll im Sommer von 31. Juli bis 2. August gebührend gefeiert werden.

70 Jahre Freizeitspaß heißt es in dieser Saison bei der Rietburgbahn in Edenkoben. Das soll im Sommer von 31. Juli bis 2. August gebührend gefeiert werden. Nicht nur für Familien hat sie sich zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt: Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1954 gondelt die einzige Sesselbahn im Pfälzerwald während der Saison ihre Gäste täglich vom Schloss Villa Ludwigshöhe hinauf zur Ruine Rietburg. In Doppelsesseln werden so 220 Höhenmeter überwunden, wie die Betreiber erläutern. Oben angekommen, gilt es die Aussicht zu genießen. Besucher können in der Gaststätte einkehren, auf Wanderschaft gehen oder das Damwildgehege gleich hinter der Bergstation in Augenschein nehmen.

Das beliebte Pfälzer Ausflugsziel befindet sich in Privatbesitz. „Trotz ihres nostalgischen Charmes ist die Seilbahn dank umfangreicher Sanierungen in den letzten Jahren technisch auf dem modernsten Stand“, teilen die Betreiber der Rietburgbahn mit.

„Die Rietburgbahn war von Beginn an ein Besuchermagnet. So strömten in den ersten Jahren nach der offiziellen Eröffnung am 31. Juli 1954 wahre Besuchermassen aus ganz Deutschland, Norwegen, Schweden und Dänemark vorwiegend mit Reisebussen – sogar Sonderzüge wurden eingesetzt – nach Edenkoben, um die damalige Attraktion zu besuchen. Sicher eines der Highlights im Eröffnungsjahr war der Besuch der Fußballweltmeister rund um Fritz Walter“, blicken die Betreiber zurück.

Bereits in den ersten 20 Jahren zählte die Rietburgbahn nach Angaben ihrer Besitzer vier Millionen Fahrgäste. „Bis heute ist die Anziehungskraft dieses besonderen Ausflugsziels zu spüren. So lassen sich zwischenzeitlich jährlich um die 100.000 Fahrgäste in die nostalgischen Doppelsessel nieder“, so die Mitteilung weiter. Besonders in dieser Saison lohne sich ein Besuch der Seilbahn, denn die Bahn „lockt mit Freifahrten für Geburtstagskinder und Überraschungen für 1954 geborene Gäste“.

Jubiläumsprogramm der Rietburgbahn ab 31. Juli

Im Sommer erwartet die Besucher zu den Jubiläumstagen von 31. Juli bis 2. August laut Ankündigung ein besonderes Programm. Zum Start dieses Programms spielt am Mittwoch, 31. Juli, die Band Good Times Oldies aus den 60er und 70er Jahren an der Talstation (ab 15 Uhr). Am Donnerstag, 1. August, ist ein Aktionstag mit Oldtimer-Bus Traude geplant. Am Freitag, 2. August, gibt es Abendfahrten bis 21 Uhr; das Tanz- und Party-Duo Profile spielt an der Talstation ab 18 Uhr. Als Familienwochenende wird Sa/So 3./4.8. angekündigt. Lichterfahrten bis 24 Uhr sind auf Sa 13.7./17.8. terminiert. Weitere Informationen gibt es unter www.rietburgbahn-edenkoben.de