Passend zum 75. Geburtstag des Landes findet der Rheinland-Pfalz-Tag 2022 in der Landeshauptstadt unter dem Motto „Mainz – komm in die Zukunft!“ statt. Vom 20. bis zum 22. Mai wird in Mainz das Jubiläum gebührend gefeiert.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling eröffnen das Fest am Freitag um 18 Uhr auf der Landesbühne am Schillerplatz.

Zu den Höhepunkten des umfangreichen Programms gehört die Musikbühne des SWR auf dem Ernst-Ludwig-Platz, auf der am Eröffnungstag ab 20.15 Uhr die Live-Show, die zeitgleich im SWR-Fernsehen übertragen wird, stattfindet. Am Samstag, 21. Mai, sorgen hier Acts wie Emily Roberts und Milow von 17.30 bis 24 Uhr für Unterhaltung. Am Sonntag übernimmt der Kika die Bühne ab 15 Uhr und veranstaltet eine Mitmach-Show für die kleinen Gäste. Abends kommen „Tatort“-Fans in den Genuss, den neuen Krimi mit Heike Makatsch noch vor der TV-Ausstrahlung sehen zu können, „Tatort: In seinen Augen“ wird um 18 Uhr als Preview gezeigt.

Festzug mit 70 Parteien als Höhepunkt

Der Festzug mit mehr als 70 Parteien startet am Sonntag um 13 Uhr. Auf der Landesbühne steht am Freitag bereits um 15 Uhr Malu Dreyer der Jugend bei „#Jugendtalk“ Rede und Antwort und am Samstag präsentieren sich hier Biontech, die Allgemeine Zeitung, Schott und die Mainzer Wissenschaftsallianz mit den Themenschwerpunkten Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Arbeiten in der Region.