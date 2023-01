Ob Wellnessurlaub oder Städtetrip, Busreise oder Kreuzfahrt, Individual- oder Pauschalreise: Der Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz bietet für jeden Urlaubstyp das passende Programm und einen kompakten Überblick über den Bereich Touristik.

Seit 1995 findet die Reisemesse jährlich in der Maimarkthalle Mannheim statt. Auffallend in diesem Jahr sei, so der Veranstalter, der relativ hohe Anteil an Fernreiseangeboten. Im Gepäck haben die Aussteller Destinationen in Afrika, Nordamerika mit Kanada und Alaska, Südamerika, Neuseeland, Australien, in der Südsee sowie im näheren und ferneren Orient. Weiterhin gefragt ist zudem „Urlaub auf dem Schiff“ – ob auf einem romantischen Fluss oder auf dem Ozean.

Anregungen für besondere Erlebnisse weltweit

Wer nicht ganz so weit reisen und lieber in Europa bleiben möchte, findet auf dem Reisemarkt selbstverständlich ebenfalls viele Anregungen – zum Beispiel Erlebnisreisen in die schönsten Ferienregionen Europas mit Bahn, Bus oder Schiff. Wie wäre es mit einer Schienenkreuzfahrt auf spektakulären Bahnstrecken in der Schweiz, Österreich, Frankreich, Skandinavien, Korsika oder Sardinien? Oder mit der Traumreise für Einsteiger, eine Fünf-Tagestour mit dem Bernina- & Glacier-Express in der 1. Klasse?

Bereich für Wohnmobile und Caravans

Natürlich gibt es auch viele Angebote direkt vor der „Haustür“, sei es für das Saarland, den Schwarzwald oder für die Flusskreuzfahrt auf dem Neckar. Im Messebereich „Camping/Caravaning“ kann man Wohnmobile und Caravans unter die Lupe nehmen. Reiseberichte, Multimedia-Shows, Live-Vorträge und Workshops sowie eine Tombola runden den Messebesuch ab.

27. Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz: Fr-So 6.-8.1., täglich von 8-18 Uhr, Mannheim, Maimarkthalle, Info: www.expotecgmbh.de