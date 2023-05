Den „Ständenhof“ in Ruppertsweiler leitet Torsten Ehrgott in dritter Generation. Er hat den alteingesessenen Landgasthof ausgebaut zum modernen Komforthotel. Wir haben uns dort eingefunden zum „Lokaltermin“ und Küche und Gastlichkeit auf uns wirken lassen.

Ein kühler Weißburgunder mit Holundersirup (6,50 Euro) sowie ein spritziger „Wild Times“ mit Aperol, Ginger Ale und Beeren (6,90 Euro) zum Anstoßen – und das Festmahl beginnt: Cremiges Kartoffel-Gemüse-Süppchen im Glas, Riesengarnele auf Mango-Chili-Dip, knuspriger Räucherlachs-Rösti auf Sauerrahm, klassisches Vitello Tonnato mit hauchzartem Kalb, mediterranes Grillgemüse, eine knackig-frische Salatgarnitur und dazu Baguette. Und das war nur die Vorspeise (17,90 Euro). Schon der Einstieg ins kulinarische Erlebnis im „Ständenhof“ ist ein Treffer – teilen erlaubt: Die zuvorkommende Servicekraft offeriert gerne zwei extra Teller zur bis ins Detail durchkomponierten Vorspeisenplatte.

Jahreszeitlich ausgerichtete Speisekarte

Die gastliche Tradition des Hauses reicht zurück bis ins Jahr 1840, was Bilder im Eingangsbereich dokumentieren. In der gemütlich-rustikalen Atmosphäre mit gepolsterten Eckbänken lässt es sich ungezwungen tafeln. Über ein leises Klappern, das aus der Küche herüberklingt, hört der Gast gerne hinweg. Laut Ehrgott finden in fünf Räumen des Lokals rund 200 Gäste Platz. Im Sommer werde auch eine Terrasse für 60 Gäste bewirtschaftet.

Wie das Gasthaus verbindet auch die jahreszeitlich ausgerichtete Speisekarte auf angenehme Weise regionale Tradition mit Innovation. Die offenen Weine sind mehrheitlich Pfälzer Gewächse, und laut Ehrgott ist der „Pfälzer Teller“ hier „ein Muss“. Diesem wie dem „Ständenhof Fuhrmanns Teller“ – zwei panierten Schnitzeln mit Spiegelei und Bratkartoffeln (18,90, kleine Portion 16,90 Euro) – steht etwa der Kabeljau mit Garnelen an Curry-Ingwersoße und Mango-Chutney zu Paprikagemüse und Sesam-Reis gegenüber (26,90 Euro), was den zeitgemäßen internationalen Twist spiegelt. Manchmal darf es eben ein Hauch asiatischer Würze sein – oder die besondere mediterrane Note. Handwerklich bewegt sich Ehrgotts Küche auf hohem Niveau. Seine Laufbahn listet Stationen wie die Zweibrücker „Fasanerie“, wo der Koch seine Ausbildung absolvierte, und das damalige Sterne-Restaurant „Bacher“ im saarländischen Neunkirchen.

Ausgezeichnet als „gastliches Haus“

Wir orientieren uns an der „Empfehlung der Chefin“ – und sind restlos begeistert: Die saftige Maishähnchenbrust mit der feinwürzigen Kruste, die aromatischen Trüffel-Rahm-Tagliatelle und das kräftige, dunkle Rotweinjus mit Champignons und Kirschtomaten sind eine wunderbar stimmige Kombination (23,90 Euro). Geschmacklich wie optisch ergänzen sich die beiden gegensätzlichen Saucen sehr schön. Als gute Wahl erweist sich auch das auf der Zunge zergehende Zanderfilet: Perfekt auf den Punkt gegart und goldbraun gebraten krönt es bissfeste Bandnudeln mit Lauch-Champignon-Gemüse, erfrischend ergänzt von einer leichten Rucola-Soße (24,90, kleine Portion 22,90 Euro). Zu diesem Genusserlebnis passt, dass der „Ständenhof“ wiederholt vom Landkreis Südwestpfalz als „Gastliches Haus“ ausgezeichnet wurde.

Info

Hotel Landgasthaus »Ständenhof«, Ständenhof 1, 66957 Ruppertsweiler (direkt an der B10), 06395 6276, www.hotel-landgasthaus-staendenhof.de, Lokal geöffnet: Mi/Do 11.30-14.30 Uhr und 18-21 Uhr, Fr/Sa 11.30- 21 Uhr, So 11.30-20.30 Uhr

