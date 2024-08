Die Friedrich-Ebert-Halle wird zum Hundetreffpunkt : 3174 Rassehunde aus mehr als 200 Rassen sind für „Ludwigshafen wedelt!“ angekündigt. Sie posieren für 50 Zuchtrichter aus neun Nationen. Wer wird wohl der Schönste sein?

Alle wetteifern um den Titel: „Schönster Hund der Schau“. An jedem der beiden Messe-Tage wird er gegen 17 Uhr gekürt. Vorher müssen sich die Hunde in ihrer eigenen Rasse beweisen und dann antreten gegen die anderen Rassen, um am Ende den Titel einheimsen zu können. Es kommen Aussteller aus 14 Nationen. Außer Deutschland sind Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei, Schweiz, die Tschechische Republik und Schweden vertreten.

Comedy mit Hund und Schwein

Für Besucherinnen und Besucher der Messe in der Halle und auf dem Freigelände hat der Landesverband für das Deutsche Hundewesen als Veranstalter ab 10.30 Uhr ein buntes Programm zusammengestellt, das Information und Unterhaltung rund um den Vierbeiner zu bieten hat. Die Bundesrettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim zeigt ihre Arbeit. Ferner werden Comedy mit Hund und Minischwein, Frisbeevorführungen und Obedience geboten. Unter anderem wird Leonid Beljakovs „Hundecomedy“ an beiden Tagen jeweils zweimal die Zuschauer zum Schmunzeln und zum Staunen bringen. Überall in und um die Eberthalle herum gibt es Fach-Verkaufsstände, die in breiter Vielfalt Produkte rund um den Hund anbieten sowie Info-Stände einzelner Rassehundevereine.

„ Ludwigshafen wedelt!“ – Internationale Rassehunde-Ausstellung: 17. /18.8., jeweils 9.30-17 Uhr, Ludwigshafen, Eberthalle; Infos: www.vdh-rheinland-pfalz.de