Der Berliner Rapper mit afroamerikanischen Wurzeln und einem stets breiten Grinsen im Gesicht sieht aus, als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun. doch die Optik täuscht. Seine Texte haben es in sich ...

Okay, ein Tattoo ziert seinen Hals, aber ansonsten hat B-Tight rein gar nichts von einem typischen Gangsta-Rapper, und doch spielt er oben mit in der Szene, die, in den amerikanischen Ghettos der 70er Jahre geboren, den harten Klang der Straße in Pariser Vorstädten, deutschen Plattenbauten und sozialen Brennpunkten salonfähig gemacht hat.

Große Klappe, großes Herz

Die Optik täuscht, die Texte des deutschen Rappers haben wenig Nettes an sich, wurden bereits als frauenverachtend angeprangert und sind drogentechnisch und politisch alles andere als korrekt. Doch B-Tight bleibt authentisch, hat trotz seiner großen Klappe wohl auch ein großes Herz. Er engagiert sich für benachteiligte Jugendliche und unterstützt das ehrenamtliche Engagement für verschiedene Projekte.

„Wer hat das Gras weggeraucht?“

Lange rappte B-Tight unter dem Berliner Hip-Hop-Label Aggro, heute hat er seine eigene Plattenfirma. Eigentlich professioneller Basketball-Spieler, zwang ihn eine Verletzung zu einem anderen Weg. Der begann etwa zeitgleich mit seinem damaligen Mitbewohner Sido und mit Bushido. Seinen letzten Erfolg feierte er vor fünf Jahren mit dem Partyhit „Wer hat das Gras weggeraucht?“.

Mit neuem Album „Bobby Dick“ auf Tour

Mittlerweile jenseits der 40, will er es nochmal wissen und geht mit seinem neuen Album „Bobby Dick“ nun auf die schon für 2020 geplante Best-of-Tour.

So richtig angesagt ist er in der heutigen Hip-Hop-Szene wohl nicht mehr, aber er hat seine Fanbase, die ihn auf seiner Zeitreise sicher feiern wird. Auf „Bobby Dick“ kehrt er zurück zum Oldschool-Rap und zeigt, dass er sich auch weiterhin nicht dem Mainstream anpassen, sondern einfach nur sein Ding machen und, wie es im Song „Endlevel“ heißt, rappen will, bis die Pumpe steht.

B-Tight – »Best of«: Mi 22.3., Frankfurt, Nachleben; Do 23.3., Trier, Lucky’s Luke; Fr 24.3., Kaiserslautern, Kammgarn, alle 20 Uhr, Tickets: Tel. 01806 570070

