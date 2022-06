Deutschrap hoch drei gibt es am 24. Juni in Kaiserslautern auf die Ohren: Mit Rote Mütze Raphi, Savvy und Sharaktah sind gleich drei Acts von Format am Start. Vorschau auf das Kammgarn-Kulturgarten-Event:

Ihr Markenzeichen ist die rote Mütze, die ihr auch ihren Namen verleiht: Rote Mütze Raphi begann bereits mit 14 Jahren, eigene Texte zu schreiben, die sie seit 2019 auch veröffentlicht. Musik sei für die Rapperin auch eine Art Therapie, in der sie Gefühle vom Herzschmerz bis zur neuen Liebe verarbeitet. Ihre tiefe Singstimme gibt den bekannten Themen dabei einen überraschenden Rahmen, der die Zeilen zwischen Schmerz und Glück besonders authentisch verpackt.

Lieder von der Realität einer ganzen Generation

Gefühlvoll und melancholisch kann es auch schon mal in den Liedern von Sharaktah zugehen. Selbstbestimmung und Ehrlichkeit sind dem Wahlhamburger sowohl in seiner Musik wie auch im Leben wichtig. Aus einem kleinen Dorf in Norddeutschland stammend, verarbeitet er in seinen Liedern gerne die Schwierigkeit, zu sich selbst und seinen Träumen zu stehen. Der 24-Jährige mischt Rap mit Hip-Hop und Grunge und erzählt mit seinen Texten gerne Geschichten, in denen sich das Publikum wiedererkennen kann und die die Realität seiner Generation wiedergeben.

Derbe Raptexte mit Pop-Einflüssen

Den Anspruch, für seine Generation zu sprechen, erhebt auch Savvy. In seinen teils typisch derben Raptexten geht es um Freundschaft, Liebe und das Leben in der Großstadt mit all seinen Höhen und Tiefen. Der Berliner bezeichnet sich gern selbst als Underdog, der in seinen Liedern Untergrundrap mit Newschool-Hiphop mischt und auch Pop-Einflüsse zulässt.

Bei schlechtem Wetter drinnen

Auf der Bühne stehen die drei Newcomer am Freitag 24.6. ab 19.30 Uhr. Im Kulturgarten der Kammgarn in Kaiserslautern ist ihr Auftritt bei Sommerwetter als Open-Air-Konzert geplant. Auch bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung statt und wird nach drinnen verlegt.

Rote Mütze Raphi, Sharaktah & Savvy: Fr 24.6., 19.30 Uhr, Kammgarn-Kulturgarten Kaiserslautern, Tickets: eventim.de, Tel.: 01806 570070