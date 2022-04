Wenn Kinder zehn Jahre alt werden, kommen sie sich oft schon richtig „groß“ vor. Das Trio Deine Freunde ist längst erwachsen, freut sich in diesem Jahr aber sehr über den ersten runden Geburtstag als Musikgruppe. Und geht auf Tour.

Seit 2002 rappen Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck gemeinsam für Kinder. Diese sind oft noch im Grundschulalter, wenn sie die Hits der Hamburger lieben. Aber auch viele Eltern nicken bei diesen Rhythmen gerne mit. „Schokolade“, „Hausaufgaben“, „Deine Mudder“ – die Texte der Lieder holen die jungen Musikfreunde im Alltag ab. „Die krassesten Schlitten“ haben bei ihnen im gleichnamigen Song nicht die reichen Leute, Besitzer ist der Weihnachtsmann.

Chart-Hits und ausverkaufte Auftritte

Sechs Studioalben können Deine Freunde mittlerweile vorweisen. Auch unterhaltsame Videos drehen sie: Chart-Platzierungen und ausverkaufte Auftritte sind der Lohn dafür, dass sie sich in ihr Publikum offenbar gut einfühlen können.

„Helikopter“ wegen Pandemie selten gestartet

Nachdem 2020 der „Helikopter“ – so der Titel des damaligen Albums – wegen der Pandemie meist am Boden bleiben musste, will das Trio in diesem Jahr gemeinsam mit seinem Publikum Party machen. Flo, Lukas und Pauli, wie sie ihre Namen abkürzen, kündigen für 2022 Open Air-Konzerte und Hallenauftritte auch in der Region an. Mannheim, Stuttgart und Trier stehen derzeit auf dem Tourplan. In der Pfalz haben sie schon kräftig abgeräumt: Als „ganz große Sause“ beschrieb die RHEINPFALZ den Auftritt im Februar 2020 in der Kammgarn in Kaiserslautern.

Geburtstagslied mit Rolf Zuckowski aufgenommen

Wer sich auf das Geburtstagsjahr der Kindermusikstars einstimmen möchte: Auf der Internetseite findet sich auch ihr Video von Rolf Zuckowskis Geburtstagsklassiker „Wie schön, dass du geboren bist“, den sie gemeinsam mit dem Altmeister des Kinderliedes aufgenommen haben.

Deine Freunde: So 26.6., 16 Uhr, Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, Maimarktgelände, Palastzelt, www.zeltfestivalrheinneckar.de; So 3.7., 17 Uhr, Sommer-Open-Air am Neckar, Stuttgart,Freilichtbühne Killesberg; So 30.10., 16.30 Uhr, Trier, Europahalle; Veranstalterhinweis: Mindestalter 3 Jahre, Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen, Karten/Info: deinefreunde.info