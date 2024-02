Er kommt noch immer frisch und unverwüstlich daher, und hat doch 50 Jahre auf dem Buckel: der Hip-Hop. Das Jubiläum ist für die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt Anlass, dem Einfluss dieser Jugendkultur auf die aktuelle Kunst und Kultur nachzugehen.

Die daraus entstandene interdisziplinäre Ausstellung „The Culture“ läuft bis Ende Mai.

Hip-Hop entstand in der Bronx im New York der 1970er-Jahre als kulturelle Bewegung unter Schwarzen und lateinamerikanischen Jugendlichen. Durch große Blockpartys – eine erste im August 1973 gilt als Geburtsstunde dieser Musik- und Jugend-Bewegung – entwickelte er sich schnell zu einer Kultur, die sich auf Säulen wie Rappen, Breakdance und Graffiti gründet.

Hip-Hop hat Musik, Mode, Technologie und Kunst geprägt

„Von Anfang an übte Hip-Hop Kritik an vorherrschenden Strukturen und kulturellen Erzählungen und bot neue Möglichkeiten, um diasporische Erfahrungen auszudrücken und Alternativen zu bestehenden Machtverhältnissen zu schaffen“, erläutert die Schirn in der Ankündigung der Präsentation. Dies ging einher mit wachsendem sozialen und politischen Bewusstsein sowie Wissensbildung, die ihrerseits als eine Säule des Hip-Hop gelten. Heute ist Hip-Hop global unterwegs und hat Musik, Mode, Technologie und Kunst mitgeprägt.

100 Arbeiten aus 20 Jahren

Die Ausstellung zeigt über 100 Arbeiten zumeist aus den letzten 20 Jahren, darunter Gemälde, Fotografien, Skulpturen und Videos sowie Mode von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern der Gegenwart wie etwa Lauren Halsey, Julie Mehretu, Arthur Jafa, Kahlil Joseph, Virgil Ablo und Gordon Parks. Sie gliedert sich in die Themenbereiche Pose, Marke, Schmuck, Tribut, Aufstieg und Sprache. Beleuchtet werden politische, kulturelle und ästhetische Merkmale, die Hip-Hop zum globalen Phänomen gemacht und im künstlerischen Kanon unserer Zeit etabliert haben.

Die Ausstellung greift laut Ankündigung auch zeitgenössische Themen und Debatten auf – von Identität, Rassismus und Appropriation bis hin zu Sexualität, Feminismus und Empowerment. „Hip-Hop ist eine gesellschaftlich prägende und einflussreiche kulturelle Bewegung, die in der Schirn erstmals in Deutschland in einem künstlerischen Ausstellungskontext zu sehen ist“, betont Schirn-Direktor Sebastian Baden.

„The Culture“ – Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert: 29.2.-26.5., Frankfurt, Kunsthalle Schirn; geöffnet: Di, Fr-So 10-19, Mi/Do 10-22 Uhr; Info: schirn.de