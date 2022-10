Nicht alltäglich ist, was die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern mit ihrem Konzert dem Publikum verspricht. Unter Leitung des Schweizer Dirigenten Mario Venzago wird Musik erklingen, die man so nicht oft zu hören bekommt.

Dazu gehört beispielsweise das 1. Cello-Konzert des Tschechen Bohuslav Martinu (1890-1959), ein Neoklassizist und Schüler von Josef Suk, bei dem sich traditionelle Tonalität mit Motiven der tschechischen Volksmusik, eigenwilliger Rhythmik und vom Jazz inspirierten Klangfarben verbindet. Das Cello-Konzert, 1930 geschrieben und später mehrfach verändert, ist dafür ein Beispiel, der erste Satz klingt mitunter geradezu „rockig“ in seiner druckvoll tänzerischen Lebhaftigkeit, das Stück entfaltet auch Panoramen, die an Musical- oder Filmmusik erinnern. Spielen wird den Solo-Part der Cellist Sebastian Klinger, ein Schüler Heinrich Schiffs und heute selbst Professor für Violoncello an der Musikhochschule Hamburg.

„Neue“ Schubert-Sinfonie

Versprochen wird mit diesem Konzert auch so Außergewöhnliches wie eine „neue“ Schubert-Sinfonie: Auf Anregung des Dirigenten Mario Venzago hat der österreichische Komponist Richard Dünser verschiedene sinfonische Fragmente Schuberts ergänzt und kombiniert. „So können wir nun eine im Kern authentische Sinfonie Franz Schuberts erleben, vielleicht sogar eine großartige Repertoire-Bereicherung vom Kaliber der ’Unvollendeten’ oder der „Großen C-Dur“, hält die Pressemitteilung des Orchesters die Erwartungen hoch.

„Manfred“-Ouvertüre von Schumann

Schließlich soll noch eines der „kräftigsten Kinder“ Robert Schumanns – so nannte der Komponist seine „Manfred“-Ouvertüre – zu Wort kommen. Mit diesem Stück wird das Orchester sein Programm eröffnen .

Vor dem Konzert gibt Burkhard Egdorf um 19.15 Uhr Interessierten eine Einführung in die Musik des Konzertes.

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern spielt Werke von Schumann, Schubert/Dünser, Martinu; Fr 14.10., 20 Uhr, Fruchthalle Kaiserslautern, Karten im Vorverkauf unter Tel. 0631 365-2316