Einmal im Jahr, immer am zweiten Mittwoch im November, ist Quirnbach im oberen Glantal die pfälzische Pferdehauptstadt. Dann nämlich sorgt dort der Pferdemarkt für Ausnahmezustand in der 500-Einwohner-Gemeinde.

Erwartet werden wieder Tausende Besucher. Zwei Jahre lange unterbrach Corona die 145 Jahre währende Tradition. Nun aber kann der Ort wieder dem Spektakel entgegefiebern.

Herzstück ist die Pferdeprämierung mit Pferdeschau, die nun zum 33. Mal ausgerichtet wird. Rund 60 Vierbeiner werden erwartet, moderieren wird Klaus Blessing, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Rheinland-Pfalz. Das Organisationsteam tüftelt bereits seit Wochen am Programm für die Besucher. Sehenswerte Schaunummern seien dafür engagiert worden, so eine Pressemitteilung. Um die Prämierung möglichst vielseitig zu gestalten, sind alle Rassen – auch Esel – zugelassen. „Der Besuch dieser Veranstaltung ist eine tolle Gelegenheit für Pferdeliebhaber und Hobbyreiter, ihre Tiere einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, so die Veranstalter. Für die Teilnahme sind ein Equidenpass und eine Anmeldung erforderlich. Anmelden kann man sich bis Samstag, 5. November, bei Elke Blomeyer unter Telefon 0160 97557639 sowie E-Mail: lunero1@online.de.

Im Festzelt spielen tagsüber Seckis Schlossmusikanten auf, abends packen die Members die Instrumente aus. Eine Budenstraße wird aufgebaut. Weiterer Höhepunkt ist eine große Tombola.

Quirnbacher Pferdemarkt: Mi 9.11., ab 9.45 Uhr Pferdeschau und Prämierung, ab 11 Uhr Unterhaltung im Festzelt, www.quirnbach-pfalz.de (Märkte & Kerwe)