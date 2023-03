Zwei Aktionstage für Familien veranstaltet das Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz vor Ostern. Wer wissen möchte, welche Lebewesen in einem „Quelltierzoo“ leben oder wie das Leben eines Waldhasen aussieht, ist hier richtig.

„Unser Wasser – der unscheinbare Schatz“ lautet der Titel des Aktionstages für Familien mit Experimenten, Wissenswertem und der Analyse mitgebrachter eigener Wasserproben (So 26.3., 11-16 Uhr). Grundwasserökologe und Quellenexperte Holger Schindler spricht nicht nur über die Einzigartigkeit von Wasser, sondern bringt auch seinen „Quelltierzoo“ mit. „Über ein Binokular können die kleinen unscheinbaren Lebewesen beobachtet werden“, so die Ankündigung. Eine kurze Filmsequenz berichtet über das Leben in der Quelle. „Ich kann alles zeigen, was in einer Quelle Rang und Namen hat“, verspricht Schindler.

Wasser-Wissen auch für die Kleinsten

Ab 14 Uhr darf mit Professorin Hornung von der RPTU Kaiserslautern und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Daniela Becker experimentiert und getestet werden. Die Besucher dürfen in einem kleinen Gefäß ihre eigenen Wasserproben mitbringen. Für „die Kleinsten“ wird es Erklärvideos zu den Aggregatzuständen des Wassers geben. Die Veranstaltung findet im Zusammenhang mit dem „Tag des Wassers“ statt, der weltweit bereits am 22.3. begangen wird.

Zu Ostern besonders gern gesehen: der Hase. Am 2. April widmet sich eine Veranstaltung den eher unbekannten Waldhasen. | | Foto: Landesforsten.RLP.de /J.Fieber

Geheimnisvoller Hase

Die zweite Veranstaltung vor Ostern dreht sich um Hasen. Feldhasen sind ja noch bekannt, aber Waldhasen? In einem laut Ankündigung für Familien geeigneten Vortrag am So 2.4., 14 Uhr, geht es darum, was Forscherinnen und Forscher der Forschungsanstalt für Wildökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt mit Hilfe von Fotofallen und Sendern über die scheuen Tiere herausgefunden haben. Ulf Hohmann spricht zum Thema Hasen etwa eine Stunde.

Info

Haus der Nachhaltigkeit, Johanniskreuz: „Unser Wasser ...“ – So 26.3., 11-16 Uhr; Aktionstag „Was hoppelt da im dunklen Wald?“ – So 2.4., 14 Uhr, Vortrag. Eintritt zu beiden Veranstaltungen frei, Info: hdn.de