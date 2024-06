Public Viewing gehört für viele Fußball-Fans einfach dazu: Was die Winter-WM nicht bieten konnte, kann jetzt die Sommer-EM 2024 im eigenen Land wieder rausholen. 19 Public Viewing Veranstaltungen in der Pfalz und der Umgebung.

Zwar wagt wohl noch kaum jemand, auf ein neuerliches „Sommermärchen“ wie bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 zu hoffen, einige größere Städte wie Worms oder Kaiserslautern verzichten diesmal auf öffentliche Fanmeilen, doch die Zahl der Public Viewings steigt zumindest für die Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung.

Wann spielt Deutschland in der EM-Vorrunde?

Fr 14.6. Deutschland-Schottland, Anpfiff 21 Uhr

Mi 19.6. Deutschland-Ungarn, Anpfiff 18 Uhr

So 23.6. Schweiz-Deutschland, Anpfiff 21 Uhr

Public Viewing zur WM: Pfalz-Karte und Umgebung

Public Viewing Alzey

In der Alzeyer EM-Arena auf der Minigolfanlage am Wartbergbad gibt es von 14. Juni bis 14. Juli durchgehend Public Viewing – mit aufgeschüttetem Strand, Beachbar und Rahmenprogramm. Die Spiele werden auf einer 16 Quadratmeter großen Leinwand übertragen. Insgesamt gibt es hier 700 Plätze fürs Publikum.

Info: Alzeyer EM-Arena

Public Viewing Bad Kreuznach

Im Biergarten des „Brauwerks“ werden alle EM-Spiele auf einer 28 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt, hier haben rund 800 Personen Platz.

Info: Brauwerk

Public Viewing Darmstadt

Die wichtigsten EM-Spiele, darunter alle Spiele des deutschen Teams, sind live im „Centralstadion“ der Centralstation via HD-Beamer auf Großbildleinwand zu erleben. Sitzplätze für Menschen mit Beeinträchtigung gibt es auf Anfrage. Einlass/Beginn 16.45 Uhr mit Vorprogramm. Eintritt frei! Info: centralstation-darmstadt

Public Viewing Europa-Park Rust

Ab 14. Juni wird auch zum Public Viewing aller Spiele der Fußball-Europameisterschaft auf die Piazza des Hotels „Colosseo“ mit „riesiger LED-Leinwand“ eingeladen. Bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft warten ein zusätzliches Showprogramm, Moderation und eine Verlosung. Eintritt frei. Info: europapark

... oder unter freiem Himmel. | Foto: portraitfoto.in - stock.adobe.com

Public Viewing Frankenthal

Bei einem Public Viewing in der Erkenbertruine können bis zu 1000 Fußballfans alle EM-Spiele auf einer 22 Quadratmeter großen Leinwand sehen. Bei einem Ausscheiden des deutschen Teams werde man die Veranstaltung allerdings, je nach Publikumsinteresse, früher beenden, so die Veranstalter Jürgen Maring (Eventfritze) und Mirko Lo Porto (Mexia Eventservice).

Anfragen: info@eventfritze.de

Zehn Bildschirme auf drei Etagen stellt das „Café Ideal“ (Eisenbahnstr. 2) und je nach Bedarf auch im Außenbereich auf. Hier werden alle EM-Spiele gezeigt.

Info: Telefon 06233 3593232

Public Viewing Germersheim

Auf der 1. Germersheimer Bierbörse in der Festungsanlage wird das Eröffnungsspiel der Deutschen gegen Schottland auf einer 15 Quadratmeter großen Leinwand übertragen.

Info: bierboerse

Public Viewing Heidelberg

Die Halle02 überträgt die EM-Spiele mit deutscher Beteiligung in der „Kleinen Freiheit“ und vor der Veranstaltungsstätte. Ab den Finalspielen öffnet auch der Saal der Halle02 mit einer Kapazität von über 1000 Personen, modernstem Laserbeamer und großer Panoramaleinwand. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, dass je nach Programm einzelne Spiele, wie zum Beispiel das Gruppenspiel der Deutschen Nationalmannschaft am 19. Juni, nicht übertragen werden können. Eintritt frei.

Info: halle02

Public Viewing Hochspeyer

Der Verein Aktiv für Hochspeyer und der SG 2018 Hochspeyer haben ein Public Viewing für die Spiele der Vorrunde mit deutscher Beteiligung im Untergeschoss des Sportheims organisiert. Einlass ist jeweils ab eine Stunde vor Anpfiff, Eintritt frei, um Reservierung mit Personenanzahl unter aktivfuerhochspeyer513@gmail.com wird gebeten. Wer sich anmeldet, bekommt ein Glas Sekt gratis.

Info: aktiv-fuer-hochspeyer

Public Viewing Homburg

Zur Fanmeile wird auch der Christian-Weber-Platz in Homburg. Hier sind alle Spiele der deutschen Mannschaft auf einer 30 Quadratmeter großen LED-Wand zu verfolgen. Der Eintritt für die Spiele und ein Rahmenprogramm mit DJ Marblo ist frei. Einlass: zwei Stunden vor Anpfiff.

Info: homburg1

Public Viewing Ludwigshafen

Wie in anderen größeren Städten, darunter Zweibrücken und Worms, wird es öffentlich auch in Ludwigshafen kein großes Public Viewing für die EM geben. Aber im Biergarten des Kult-Restaurants „Maffenbeier“ im Hemshof (Rohrlachstraße 58) werden Leinwände aufgebaut. Im „Maffe“ sollen alle deutschen Gruppenspiele zu sehen sein, ab der K.O.-Phase jede Begegnung. Vorm Kick ist ein Fußball-Quiz geplant.

Info: Telefon 0621 524249

Alle EM-Abendspiele (ab 18 und 21 Uhr) und die „Knaller“ am Nachmittag werden im Irish Pub „Ireland’s Own“ (Bahnhofstraße 13) auf zwei Leinwänden zu sehen sein.

Info: Telefon 0621 62900878

Nicht zuletzt sind die Abendspiele auch im Biergarten des Bliesbads auf einer Leinwand gezeigt.

Info: blies-bad, Telefon 0621 5299155

Public Viewing Neustadt

Die Fußball-EM live gibt es auf der Kinoleinwand in den Roxy-Kinos.

Info: roxy

Auch im Hof des „Soku“-Kultur-Areals soll es ein Public Viewing geben, bei dem außer den Spielen der deutschen Nationalmannschaft ausgewählte weitere Partien gezeigt werden.

Info: soku-nw

EM-Spannung: ob in der Kneipe ... | Foto: pixel78 Design - stock.adobe.com

Public Viewing Pirmasens

Pirmasens feiert den Auftakt der Heim-EM mit einem City-Event. Von Do-Sa 13. bis 15. Juni wird zu einem Fanfest auf dem Unteren Schloßplatz geladen. Neben einer After-Work-Party und Public-Viewing beim Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Schottland, steht außerdem ein Konzert mit der Band „Day Five“ auf dem Programm.

Info: pirmasens

Public Viewing Schifferstadt

Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland ist beim Public Viewing zum „Rettichfest Light“ in der Waldfesthalle am Waldfestplatz zu sehen.

Info: katrin.pardall@schifferstadt.de

Public Viewing Speyer

In der Maximilianstraße stellt das „Wirtshaus am Dom“ ein halbes Dutzend Bildschirme auf. Und auch das „Maximilian“ in der Korngasse 15 zeigt die EM-Spiele live drinnen und zwei draußen.

Info: Telefon 06232 621179

Public Viewing Waldmohr

Die Veranstalter des Marktplatzfestes haben ebenfalls ein Herz für Fußballfans: Das Spiel Deutschland-Schottland wird auf der Marktplatz-Bühne live übertragen.

Info: waldmohr-aktuell