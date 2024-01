Trends eine Bühne geben, aber auch professionelle Aufklärung über Krankheiten sowie gesundheitsfördernde Aktivitäten betreiben – das sind zwei der Anliegen der achten Provita-Messe in Pirmasens, die am Samstag, 20. Januar, beginnt.

Insgesamt rund 100 Aussteller rund um Gesundheit, Lifestyle und Freizeit stellen sich auf der Messe vor, das Spektrum ist sehr breit: vom Fitness- oder Tanzstudio über Anbieter nachhaltiger Mode bis hin zu Krankenkassen und Pflegediensten.

„Die Kooperation mit starken Partnern, wie zum Beispiel den regionalen Krankenhäusern, verleiht der Provita ein professionelles Fundament“, heißt es in der Ankündigung. Um Vorsorge, Behandlungsmethoden und Aufklärung zu Krankheitsbildern dreht sich das Vortragsprogramm.

Aktion „Provita sucht den Shooting-Star“

Auch unterhaltsam soll es werden, vor allem im Begleit- und Bühnenprogramm mit Musik, Mitmach-Aktionen und Vorführungen. Am Samstag, 20. Januar, 13 Uhr, heißt es: „Provita sucht den Shooting-Star 2024“ – in Zusammenarbeit mit dem „Modelcamp Germany by Karin Wadle“ und dem Fotografen Richard Inderwildi. Die Pirmasenserin Karin Wadle, Model und Coach, setzt sich nach eigenen Angaben verstärkt für ein Umdenken in der Modebranche in Richtung Nachhaltigkeit und „Unperfektheit“ ein.

Auch das Pirmasenser Stadtmarketing präsentiert sich einer Mitteilung zufolge am 20. und 21. Januar auf der Provita und informiert an seinem Stand in Halle 6a unter anderem über die drei zertifizierten Premiumwanderwege, Teufelspfad, Felsenwald und Hexenklamm sowie über den Radweg durch den Pfälzerwald ins Bitscher Land.

Provita, Sa/So 20./21.1., Öffnungszeiten: 11-18 Uhr, Halle 6A der Messe Pirmasens GmbH, Zeppelinstr. 11, Tageskarte Erwachsene: 6 Euro, Kinder/Jugendliche unter 18 frei, Ermäßigungen/Infos unter www.provita-messe.de; kostenlose Parkplätze: unteres Messegelände