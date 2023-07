Diese Boliden sind außergewöhnlich: Aufsitzmäher in verschiedenen Kategorien gehen beim Rasentraktorrennen im Sembacher Gewerbepark auf die eigens dafür präparierte Rennstrecke.

Die Veranstaltung hat schon Tradition und sich über die Grenzen der Pfalz hinaus einen Namen gemacht. Von 14. bis 16. Juli geht der „Große Preis von Sembach“ bereits in die 18. Auflage.

Nach den technischen Abnahmen am Samstag beginnen laut Thomas Becker, 1. Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Rasentrecker Neuhemsbach, gegen 13 Uhr die Trainingsläufe und das Qualifying aller Klassen. „Ab 15.30 Uhr sind dann schon Sprintrennen der Klassen ,Superstandard’ wie auch der ,Prototypen’, also ein erstes Highlight des Wochenendes“, verspricht er. Am Sonntag finden die Rennen aller Klassen ab 11 Uhr statt. Die Fahrer und Fahrerinnen müssen laut Becker „den Grad zwischen Schnelligkeit und Geschicklichkeit meistern“.

DJ Marco und Magic live

Im Rahmenprogramm ist für musikalische Unterhaltung gesorgt. Becker: „Am Freitagabend freuen wir uns auf DJ Marco von Antenne K’lautern, samstags sorgt die Partyband Magic, ein Garant für beste Partystimmung, für gute Laune. Sonntags spielt der Musikverein Sembach zum zünftigen Frühschoppen auf.“ Außerdem im Programm: ein Hubschrauberrundflug und eine Fahrzeugschau.

Vor Ort sorgen Foodtrucks und Vereine für Speis und Trank. Den Ausschank übernehmen der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wartenberg sowie der ASV Winnweiler. Die Cocktail-Bar betreibt der Ausrichter selbst.

„Großer Preis von Sembach“

im Gewerbepark

Freitag, 14.7., ab 19 Uhr:

„Einheizen“ im Festzelt mit DJ Marco von Antenne K’lautern (DJ-Auftritt: 20.30 Uhr)

Samstag, 15.7., ab 10 Uhr:

Technische Abnahme, Trainingsläufe und Qualifying alle Klassen; ab 15.30 Uhr: Sprintrennen Superstandard und Prototypen; ab 19 Uhr: Traktorparty mit Livemusik der Partyband Magic (Konzertbeginn: 21 Uhr)

Sonntag, 16.7., ab 11 Uhr:

Rasentraktorrennen: Hauptwettbewerbe aller Klassen

Infos: www.rasentrecker-neuhemsbach.de sowie auf Facebook