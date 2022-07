Als das „letzte Mannsbild, das die Jodeltradition medial am Leben hält“ hat die Süddeutsche Zeitung Takeo Ischi bezeichnet. Das war 2019. In diesem Jahr will der Künstler Zweibrücken zum Jubeln und Lachen bringen. Und zwar beim Stadtfest.

Ischi, in Tokio geboren und mit seiner Familie seit vielen Jahren in Bayern heimisch, ist auch mit 75 Jahren nicht nur Rentnern ein Begriff. Lustige Lieder wie „Bibi Hendl“ und „Chicken Attack“ verzeichnen im Internet Millionen von Aufrufen. Der jodelnde Japaner wird laut Ankündigung zum Abschluss des Zweibrücker Stadtfestes am Sonntag, 31. Juli, auf der Hauptbühne am Alexanderplatz erwartet. Das dortige Programm beginnt um 20 Uhr mit der Night Life Party Band, im Verlauf des Abends tritt der Jodelkönig auf. Danach ist die Party noch nicht vorbei: Dann kommt Markus Becker, dessen Lieder wie das „Rote Pferd“ Fans untrennbar mit Mallorca-Feiern verbinden.

Acht Bühnen, mehr als 100 Imbissstände

Wenn an diesem Sonntag die letzten Töne verklungen sind, hat Zweibrücken drei Tage Stadtfest hinter sich. Acht Bühnen, mehr als 100 Imbiss- und Essensstände: Im Gänsemarsch durch die Fußgängerzone, das gehört bei Hochbetrieb einfach dazu. Die Stadt erwartet rund 100.000 Besucher.

Viele Musikgeschmäcker werden bedient: Die Rockbühne steht an der Alten Feuerwache, DJs legen an allen drei Tagen in der Vertiefung hinter der Alexanderskirche auf ...

Quiz: „Was ist im Koffer“

Das schon traditionell zu nennende Quiz „Was ist im Koffer?“ steht am Fr 29.7. um 18 Uhr zum Auftakt auf dem Programm (Bühne Alexanderplatz). Um 20 Uhr spielt hier Jan-Luca Ernsts Acoustic Trio, der junge Sänger aus der Region nahm auch an der Castingshow „The Voice of Germany“ teil. Marvin Ventura war als Teilnehmer bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf vielen Bildschirmen zu sehen, auf dem Stadtfest spielt er am Sonntag auf der Bühne in der Poststraße (20 Uhr).

Neu in diesem Jahr: Auf dem Schlossplatz wartet „Cuvées Wein- & Champagner-Lounge“ mit Akustikmusik, die zum Auftakt am Fr 29.7., 20 Uhr, von 13 PS (Rock) bespielt wird.

Stadtfest Zweibrücken, Fr-So 29.7.-31.7., Innenstadt, acht Bühnen, Stadtfest-Kirmes auf dem Goetheplatz, Riesenrad auf dem Schlossplatz, Info: www.zweibruecken.de