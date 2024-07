Nationale und internationale Künstler bespielen sieben Bühnen auf dem 48. Saarbrücker Altstadtfest von 12. bis 14. Juli.

Die saarländische Landeshauptstadt hebt in ihrer Ankündigung für das Altstadtfest insbesondere Welshly Arms („Legendary“), Alli Neumann und Delain hervor. Aber auch Isaak, der beim ESC 2024 in Schweden immerhin Platz zwölf belegte, will das Fest rocken.

Programm mit Promi-Faktor: die Altstadtfest-Bühne am Staatstheater Saarbrücken. | | Foto: Becker-Bredel

Die Bühne des Saarländischen Rundfunks (SR 1) wird auf dem Platz vor dem Staatstheater aufgebaut, hier tritt die Sängerin Alli Neumann vors feierfreudige Publikum (Deutsch-Pop, Freitag, 12. Juli, 22.30 Uhr). „Tolle Frau“, meinte das Hamburger Abendblatt nach einem ihrer Konzerte 2023: „Glamourös, lässig, selbstironisch, lustig ...“. Neumann, die an der TV-Show „Sing meinen Song“ teilgenommen hat, setzt sich in ihrem für sie typischen Sprechgesang und mit Texten wie „Frei“ auch für Selbstbestimmung ein.

Isaak und Phil Bates: Auftritte am Sonntag

Am Samstag, 13. Juli, spielen die niederländischen Symphonic-Metaler Delain (20 Uhr) und die Berliner Band Knorkator (Heavy Metal/Komik; 22.30 Uhr) vor dem Staatstheater.

Auch Isaak kommt zum Altstadtfest Saarbrücken. | | Foto: Valentin Ammon

Wer Isaak mit „Always on the Run“ live erleben möchte, kommt dann am Sonntag ebenfalls an diese Bühne (17 Uhr), abends performen dort die Indie-Rocker Welshly Arms aus Cleveland/Ohio auf (20.30 Uhr).

ELO-Fans merken sich die Bühne am St. Johanner Markt vor: Hier wird Phil Bates, ehemaliges Electric Light Orchestra-Mitglied, mit seiner Band Songs von ELO aus den 70er/80er Jahren rockig interpretieren (Sonntag, 19.30 Uhr).

Doch nicht nur bekannte Namen sorgen für Unterhaltung auf dem Saarbrücker Fest, es ist für allerhand Abwechslung gesorgt: Das deutsch-französische Singer/Songwriter-Festival hat seinen Platz im Innenhof der Stadtgalerie (Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 16.30 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr). Neu ist die „Blaue Lounge“ auf dem Kaltenbachplatz mit DJ-Musik. Unterhalb der Musikhochschule spielen Nachwuchsgruppen auf der Rockwiese.

Zwei Tage Familienprogramm, drei Tage Markt

Familien steuern das Mitmach-Programm für Kinder auf den Saarwiesen an (Sa/So 11-18 Uhr mit Spielen und Inliner-Fahren) – am Tag zuvor, am Freitag, wird hier mit der Lebenshilfe Saarbrücken „barrierefreie Disco“ gemacht (18-24 Uhr).

Wer nicht nur mit Melodien im Kopf nach Hause gehen möchte: Die Stände des „Marktes für Kunst, Design und Kloores“ (also Ausgefallenes) stehen in der Fassstraße, Türkenstraße und Am Stadtgraben (Fr ab 15 Uhr, Sa/So ab 11 Uhr.



48. Saarbrücker Altstadtfest: Fr-So 12.-14.7., offizielle Eröffnung: Freitag, 20 Uhr, auf der Bühne am St. Johanner Markt; Der Eintritt zu allen Bühnen des Saarbrücker Altstadtfestes ist frei. Programm/Info: www.altstadtfest.saarbruecken.de