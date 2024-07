Sebastian Krumbiegel kommt nun solo am 24.7. in der „Sommermusik“-Reihe nach Kusel. Organisiert wurde der Auftritt des Sängers und Autors im Kontext des „Kein Bock auf Nazis“-Festivals, das bereits am 13.7. in Kusel stattfindet.

In der DDR hießen Die Prinzen, die Sebastian Krumbiegel mit ehemaligen Freunden aus dem Leipziger Thomanerchor gründete, noch Die Herzbuben. Heute gehört die Band mit fast sechs Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Gruppen Deutschlands.

Gründer und Frontmann der Prinzen

Gründer und Frontmann Sebastian Krumbiegel kommt nun mit einem Soloauftritt am Mi 24.7. zum „Open Air für Toleranz und Demokratie“ in der „Sommermusik“-Reihe nach Kusel. Organisiert wurde der Auftritt des Sängers, Autors und Demokratieverfechters auch im Kontext des „Kein Bock auf Nazis“-Festivals, das bereits am 13.7. in Kusel stattfindet. Das wundert nicht, Krumbiegel hat sich stets eingemischt, auch politisch kein Blatt vor den Mund genommen, lebt und spielt für Menschlichkeit und Toleranz, geht auch mal hart ins Gericht, wenn es um Menschenfeinde geht. Seit mehr als 30 Jahren singt er in unveränderter Besetzung in seiner Band, zwischendurch wandelt er auch gerne auf Solopfaden.

Haltung in der Unterhaltung

Gerade hat Krumbiegel seine Autobiografie „Meine Stimme: Zwischen Haltung und Unterhaltung“ veröffentlicht. Darin erzählt er von „biestigen Staatsdienern in der DDR, von manipulativen Theologen, Begegnungen mit Rio Reiser und Udo Lindenberg, von seinem guten Elternhaus, aber auch menschlichen Enttäuschungen, eigenen Abgründen und Selbstzweifeln“. Genauso, wie er das Leben bis dato eben empfunden habe.

Leidenschaft für die Musik

Konstante und Leidenschaft in seinem Leben war und ist die Musik. In der Jugend sang er im Thomanerchor der Leipziger Thomaskirche. Als Frontmann der Band Die Prinzen schrieb und performte er große Hits wie „Millionär“, „Alles nur geklaut“ oder „Küssen verboten“. Auch ein Kinderalbum „Komm mit nach draußen“ hat er produziert. Sein neuer Song „Nicht nochmal“, der anders klingt als viele der heiteren Prinzen-Lieder, soll Mut machen für Demokratie, die Geschichte dürfe sich nicht wiederholen ...

Sebastian Krumbiegel: »Open Air für Toleranz & Demokratie« – Mi 24.7., 18 Uhr, Kusel, Kochscher Markt, Eintritt frei; www.kusel.de