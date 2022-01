Dieses Trio ist einfach ohne Worte gut. Und zwar buchstäblich. Davon kann sich das Publikum in Kaiserslautern und Karlsruhe überzeugen (wenn Corona nicht dazwischen funkt). Mit gleich zwei Shows sind die Schweizer nämlich gerade unterwegs.

Kaum auf der Bühne, bedanken sie sich beim staunenden Publikum für einen wunderbaren Abend und weisen in charmantem Schweizer Dialekt auf die Möglichkeit hin, ihrem Auftritt im Internet zu folgen und auf ihrer Homepage schöne, rot-weiß gestreifte T-Shirts zu bestellen. Und dann wünschen sie mit einem Augenzwinkern auch noch einen schönen Abend.

Quatsch und Können

Was folgt, ist eine rasante Show, die Quatsch und großes Können vereint. Sie erzählen keine Witze, aber trotzdem könnte man sich schief lachen, wenn die drei Männer aus der Schweiz in besagten T-Shirts auf der Bühne loslegen. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk hüpfen, tanzen und parodieren sie temporeich mit viel Musik und wenigen Worten auf der Bühne. Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel sind mit ihrer Starbugs Comedy verdient weltweit erfolgreich. Es bedarf keiner Sprache, um ihren getanzten Sketchen zu folgen, ihr Humor ist international. Ihre Gastspiele in mehr als 30 Ländern und Städten von New York bis Tokio haben ihnen schon viele Preise eingebracht, darunter den Hamburger Comedy Pokal und vier Auszeichnungen des internationalen Zirkusfestivals in Monte-Carlo.

Gestik und Mimik

In der Region sind sie mit zwei Programmen unterwegs: „Crash Boom Bang“ und „Jump!“. In beiden spielen sie vor dem Publikum mit allem, was ihnen in die Hände kommt, tanzen mit viel Gestik und Mimik zu bekannten Soundtracks wie den Filmmusiken von „Tatort“, „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder auch „Star Wars“ – und immer geht irgendwas schief: eine verlorene Hose, ein Schlag ins Gesicht, ein Griff ins Leere – aber alles rasant, synchron und perfekt choreografiert. Ein brüllender Löwe wird zum aufheulenden Motorrad, das dann zu R. Kellys „I believe I can fly“ mit großen Schwingen abhebt. Das Publikum darf sich auf einen wunderbaren Abend freuen.

Info:

Starbugs Comedy: “Crash Boom Bang„ – Mi 16.2., Kaiserslautern, Kammgarn, Karten: 01806 570070; Fr 18.2., Baden-Baden, Rantastic; So 20.2., Mainz, Unterhaus; alle 20 Uhr; So 26.6., 19 Uhr, Heidelberg, Halle 02; “Jump!„ – Sa 19.2., Karlsruhe, Tollhaus, 20 Uhr; Fr 13.5., 20 Uhr, Darmstadt, Centralstation. Karten: und www.reservix.de