Martin Bechler aka Fortuna Ehrenfeld ist ein Spätberufener: 2016 trat er mit weit über 40 und seinem ersten Album „Das Ende der Coolness Vol. 2“ ins Rampenlicht. Inzwischen ist sein Einmann-Projekt mit Live-Band gefragt. Was Fans an ihm schätzen.

Martin Bechler hatte er sich als Teamplayer im Hintergrund verdient gemacht. Doch dann beschloss der Musikwissenschaftler, Texter, Komponist und Multiinstrumentalist Songs in Eigenregie zu machen. Er tat sich mit dem Produzenten René Tinner (u.a. Lou Reed) zusammen und spielte im Studio alles selbst ein. Das Projekt nannte er Fortuna Ehrenfeld. Ein griffiger Name, der auf seine Heimat Köln verweist. „Ich wohne in Ehrenfeld, mir geht es gut da“, so Bechler in einem Interview. Das Fortuna hat er zwar vom Fußballclub übernommen, „allerdings ist mir jede Vereinsmeierei eigentlich zuwider. Und als es darum ging: Wie nennen wir das Kind denn? Da war es mir wichtig, das ein bisschen von meiner Person wegzukriegen.“ Fortuna Ehrenfeld beschreibe für ihn einen „kreativen Raum, da halte ich mich auf“.

Markenzeichen: Karierter Schlafanzug

Inzwischen ist Martin Bechler nahezu pausenlos auf den Bühnen der Republik unterwegs – mal mit Band, mal solo. Der karierte Schlafanzug, den er bei Auftritten gerne trägt, ist zu seinem Markenzeichen geworden. Doch längst bespielt er auch ehrwürdige Häuser wie die Kölner Philharmonie, wo er seine Songs am Flügel zelebriert. Zuletzt hat Bechler dort das Fortuna-Ehrenfeld-Live-Doppelalbum „Das letzte Kommando“ (2022) aufgenommen.

„Reibeisen in der Kehle“

Seine Fans schätzen nicht nur die eigensinnigen Lyrics, die immer irgendwie gegen den Strich bürsten und doch voller Poesie sind – und bei aller vordergründigen Absurdität stets einen tieferen Sinn ergeben. „In so müden Momenten, kratzt von unten die Zeit. Und du schlägst mit den Fäusten die Langweilen breit“, heißt es etwa in „Das letzte Kommando“. Auch mit seiner unprätentiösen, direkten Art spricht der unvergleichliche Pop-Philosoph das Publikum an, das sich nach den Shows begeistert zeigt. Als „sympathisch-kauziges Original mit ner talentierten Feder beim Text, Reibeisen in der Kehle und begnadeten Komponisten“, beschreibt ihn etwa ein Fan.

Die Konzerte waren zuletzt nicht selten ausgebucht. Die Veranstalter in Neunkirchen betonen deshalb, dass sie ein Kontingent für die Abendkasse vorhalten. Wer die Shows jetzt verpasst, kann sich auf Herbst freuen. Dann steht die „Glitzerschwein“-Tour mit neuem Album an. Karten für die Frankfurter Brotfabrik (So 22.10.) gibt’s auf reservix.de.

Fortuna Ehrenfeld: Mi 12.4., 20 Uhr, Neunkirchen, Stummsche Reithalle; Do 20.4., 20 Uhr, Darmstadt, Centralstation; Karten: eventim.de