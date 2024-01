Fredda stammt aus den Vogesen, lebt in Paris und ist als Sängerin auch unabhängig von der Sprache ganz unverkennbar französisch: beschwingt, lebensnah, sinnlich, mit Leichtigkeit und zugleich dem Schuss Poesie und Existenzialismus, der das Chanson-Genre prägt. Die Künstlerin kommt jetzt nach Karlsruhe und Saarbrücken.

Fredda, die eigentlich Frédérique Dastrevign heißt, hat sich in Deutschland ihr Publikum erobert und sich dafür auch mit ersten, auf Deutsch gesungenen Chansons bedankt. Sie ist nun mit ihrem neuen, mittlerweile siebten Album „Phosphène“ auf Tour. Mit dem Wort sind Lichtwahrnehmungen gemeint, die nicht durch Licht selbst, sondern durch Augenreizungen verursacht werden. Sie verweisen so auf die geheimen Blitze und Schattenwürfe, die dem Leben mitunter seinen Kurs geben und Themen sind der sensiblen Chansons Freddas. „Die Melodien, gepaart mit der anspielungsreichen Poesie der Texte, schaffen eine Balance zwischen Melancholie und Glück, Aufbruch und Rückzug, Natur und Intimität“, befand das Schweizer Magazin Loop zu „Phosphéne“. Dem neuen Album, das auch Bezug nimmt auf große Frauengestalten wie Marilyn Monroe, Mirabai, Mata Hari oder der Ophelia aus Shakespeares „Hamlet“, wird zudem nachgesagt, nach einer Phase ruhiger und introvertierter Songs in der Zusammenarbeit mit einer jungen Band deutlich druckvoller aufzutreten. Dabei bleibt Fredda darin gleichwohl dem Sound treu, der ihr Publikum fasziniert und ihr zu Füßen lässt und wozu auch immer leise, zarte, poetische Töne und Texte gehören.

Die 54-jährige Fredda, zunächst Background-Sängerin, ist seit 2007 mit großem Erfolg als Solosängerin mit eigenen Songs unterwegs.

Info

Fredda: »Phosphéne« – Mi 21.2., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, Tickets: reservix.de, rheinpfalz.de/ticket; Do 22.2., 20 Uhr, Saarbrücken, Sparte 4 (Staatstheater), eventim.de