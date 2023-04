Er sammelt Auszeichnungen wie andere Briefmarken: George Ezra wird im Juni gerade mal 30 und hat im vergangenen Jahr mit „Gold Rush Kid“ erst sein drittes Album herausgebracht, und doch gehört der Brite zu den Großen im Geschäft.

Er hat Auftritte auf großer Bühne, eine Filmdokumentation und Millionen verkaufter Alben zu verbuchen – Chart-Erfolge in Übersee inklusive. Aber vor allem in seiner Heimat wird er gefeiert: Sein Debüt „Wanted on Voyage“ von 2014 erzielte in Großbritannien Fünffachplatin und hat sich weit mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Der Nachfolger „Staying at Tamara’s“ von 2018 schaffte Vierfachplatin mit rund 1,5 Millionen verkauften Tonträgern. Dagegen nehmen sich die Goldene Schallplatte und die Chartspitze von „Gold Rush Kid“ fast bescheiden aus.

Bob Dylan und Woodie Guthrie als Vorbilder

Seine ungewöhnliche Stimme, die viele im schwarzen Blues verorten und die irgendwie nicht so recht zu seiner sonnigen Surfboy-Erscheinung passen möchte, verleiht seinem handgemachten Singer-Songwriter-Gitarrenpop eine eigene Prägung. Und wer nur seine Radiohits wie „Budapest“ und „Hold My Girl“ kennt, wird sich beim näheren Beschäftigen mit seinen Alben ob seiner Vielseitigkeit wundern. Er nennt Bob Dylan und Woodie Guthrie als wichtige Vorbilder.

„Wanted on Voyage“ decke die Bandbreite von Johnny Cash bis James Blunt ab, bescheinigt Laut.de dem gefeierten Debüt-Abum. Die aktuelle Scheibe erinnert weniger an die Liedermacher-Idole, aber ein bisschen James Blunt findet sich auch hier. Die Bandbreite von „Gold Rush Kid“ reicht von tanzbaren Gute-Laune-Ohrwürmern, die von Mitwipp-Rhythmen und Mitsing-Refrains geprägt sind („Gold Rush Kid“, „Anyone“), bis hin zum nachdenklichen, melancholisch angehauchten „Dance“, das Elektro-Anleihen ebenso mitbringt wie Klavier- und Streicher-Passagen.

Vielseitiger musikalischer Erzählkünstler

Ezra bewegt sich stilsicher zwischen Country-, Soul-, Blues-, Folk-, Pop- und Rock’n’Roll, und bei ihm passen Schunkel-Rhythmus und Bläsersektion überraschenderweise bestens dazu. Eine Schublade lässt sich da schwer ausmachen, auch wenn er gerne unter Folkrock, Folkpop oder Soulblues firmiert. In seinen lässigen, eingängigen Songs erzählt Ezra Geschichten, lässt Bilder und Eindrücke seiner Wege durch seine Musik vor dem inneren Auge erstehen. Auch das ist sein Erfolgsrezept.

George Ezra: Mi 21.6., 19 Uhr, Mannheim, Maimarktgelände (Zeltfestival Rhein-Neckar), reservix.de, Mo 26.6., 20 Uhr, Luxembourg, Abtei Neumünster, eventim.de