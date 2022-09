„Planet Ears“ heißt das Festival für weltweite Gegenwartskultur, das in der dritten Auflage mit ausgesuchten Künstlern der globalen Musikszene zu einzigartigen Klangerlebnissen einlädt.

Bei zwölf Livekonzerten kann das Publikum in Mannheim Hip-Hop, Pop, Clubsounds, Crossover, Improvisation oder experimentelle Noise-Orgien aus der Ukraine, Südafrika oder Ghana erleben. Mit dabei sind etwa die ukrainische Rapperin Alyona Alyona, die in ihrem Heimatland innerhalb kurzer Zeit eine große Fangemeinde versammelt hat (20.9.), die israelische Band Yemen Blues, die open air auf der Neckarwiese auftritt (17.9.), das multinationale Neo-Soul-Quartett Seba Kaapstad (25.9.) sowie die südafrikanische Band Bantu Continua Uhuru Consciousness, kurz BCUC, die am 29.9. ihren afro-psychedelischen Future Pop präsentiert.

Symposien flankieren die „Planet Ears“-Konzerte

Drei Symposien und drei Gespräche mit Künstlern oder Experten sowie ein Filmabend beschäftigen sich mit den Themen Kuration und Anti-Rassismus bei globalen Musikfestivals, Frauen in der Avantgarde oder der Rolle von Musik im interkulturellen Austausch. Zum Auftakt spielen der ghanaische Xylophon-Meister Isaac Birituro und Sonny Johns alias The Rail Abandon (15.9.).

Cooler Afrofuturismus mit OY

Das Duo OY sorgt am 16.9. mit einer tanzbaren Mischung aus Afrofuturismus, Electronica, Hip-Hop, Jazz und Indie für Bewegung. Mit ihrer Performance ist es längst weltweit auf den Bühnen unterwegs. Ein Mensch mit bunter Maske, im Hintergrund Meeresrauschen, Küste, elektronische Avantgarde-Klänge und dazu die schweizerisch-ghanaische Sängerin und Komponistin Joy Frempong. Sie thematisieren in ihrer Musik Vorurteile, Oberflächlichkeit und Ausgrenzung.

Info

Planet Ears: 15.9.-25.9., Mannheim, Alte Feuerwache und Neckarwiese, Eintritt zu Symposien frei, Programm/Karten für kostenpflichtige Konzerte: www.planet-ears.com