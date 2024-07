Klingt eigentlich unkompliziert: Korb mit Leckerbissen richten, Decke einpacken – und los geht’s auf Picknick-Tour. Aber Picknick ist nicht gleich Picknick. Und so findet sich im Internet ein eigener Picknick-Blog für Perfektionisten. Tipps und Rezepte.

Auf www.picknick-tipps.de dreht sich alles um Zubehör und praktische Utensilien. Und die Community kann sich ungezwungen zum Thema austauschen. Am besten sind aber die Lifehacks: Muffinformen als Getränkehalter oder Servierbrett für die Snacks zu nutzen, Wasserflaschen einzufrieren, unterwegs als Kühlakkus zu nutzen und später auszutrinken und die Mahlzeiten in Schraubgläsern sicher und gut portioniert zu verpacken beispielsweise.

Die passenden Pfälzer Picknickplätze finden Sie hier.

Wer noch die passenden Leckerbissen sucht, kann sich in „Sallys Welt“ umschauen: Die in Bruchsal geborene Foodbloggerin Saliha „Sally“ Özcan betreibt unter dem Namen „Sallys Welt“ einen erfolgreichen Youtube-Kanal zum Thema Kochen und Backen und hat auch Rezepte fürs Picknick auf Lager, darunter unser Lieblingsrezept: der „sommerlich leichte Nudelsalat mit bunter Gemüse-Pasta“.

Appetitlich frisch: Sallys Nudelsalat. | Foto: Yvonne Mannel/@sallyswelt

Die glutenfreien Nudeln aus Linsen, Kichererbsen und Erbsen seien schön bunt und könnten nach Belieben gemischt werden. „Cashewnüsse sorgen für etwas Biss und die Zucchini und Salate aus dem Garten für die nötige Frische. Abgerundet wird der Salat mit einem leckeren, fruchtigen Dressing mit Hanföl.“

Sommerlicher Nudelsalat

Zutaten:

500 g glutenfreie Nudeln, etwa aus Linsen oder Kichererbsen, 1 Zucchini, 50 g Cashewkerne;

1 Knoblauchzehe, 6 EL Hanföl, 2 EL Essig, 1 TL Senf, 1 TL

Himbeermarmelade, 0,25 TL Salz, 1 Prise Pfeffer;

125 g Salat (nach Belieben Rucola, Sauerampfer, Spinat und anderer Blattsalat)

Zubereitung:

Nudeln nach Packungsanleitung kochen, Zucchini ohne Kerngehäuse in feine Scheiben schneiden, Cashewkerne grob hacken und mit den Zucchinischeiben in eine Schüssel geben. Knoblauch schälen und halbieren. Hanföl mit dem Rotweinessig, dem Senf, der Himbeermarmelade und der halbierten Knoblauchzehe verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Knoblauchzehe entfernen, bevor das Dressing weiterverarbeitet wird, oder in das Dressing pressen. Abgetropfte, warme Nudeln zu den Zucchini und Cashewkernen geben, mit dem Dressing verrühren. Die Mischung etwa 30 Minuten ziehen lassen, dann den Salat unterheben. Sallys Tipp: „Nach Belieben noch eine Frühlingszwiebel und ein paar getrocknete Tomaten klein schneiden und unterheben.“

Weitere Rezepte aus „Sallys Welt“:

Schnelle Schnitten: Cheesecake. | Foto: Yvonne Mannel/@sallyswelt

Sally: „Ich liebe Käsekuchen, diese schnellen Cheesecake Bars sind mit dem fertigen Croissant Teig schnell gemacht

und schmecken superlecker.“

Zutaten für eine Backform (20x30 cm):

2 Rollen Croissant-Teig; 425 g Frischkäse, 250 g Quark, 1 TL Vanilleextrakt, 150 g Puderzucker, 2 TL Zitronenabrieb, 2 TL Zitronensaft, 3 Eier, 60 g Speisestärke;

30 g Butter, 50 g Zucker, 1 TL Zimt

Zubereitung:

Ofen auf 170°C Oberhitze/Unterhitze vorheizen, einen Backrahmen auf ein mit Backfolie belegtes Lochblech setzen. Teig ausrollen, den Backrahmen damit auslegen, leicht festdrücken und dabei die Nähte im Teig verschließen, sodass eine Fläche entsteht. Für die Füllung alle Zutaten zu einer klümpchenfreien Masse verrühren, auf den Boden geben. Den zweiten Teig ausrollen, darauf legen, leicht festdrücken. Butter schmelzen und den Teig damit bestreichen. Zucker und Zimt vermischen und darüberstreuen. Käsekuchen im vorgeheizten Ofen etwa 30 Minuten lang backen. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und ihn dann für etwa eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Backrahmen und -folie entfernen, den Käsekuchen zum Verpacken in Rechtecke schneiden.

Zupfbrot mit Tomaten-Basilikum-Butter

Sally: „Das Brot muss nicht geschnitten werden, sondern wird einfach mit den Händen auseinandergezupft. Die Tomaten-Kräuter-Butter macht es schön saftig und würzig. Für die vegane Zubereitung muss man nur den Parmesan weglassen und die Butter durch Olivenöl oder eine vegane Alternative ersetzen. Die Kräuter wie Basilikum und Rosmarin könnt ihr nach Belieben austauschen.“

Picknick-Klassiker: Zupfbrot. | Foto: Yvonne Mannel/@sallyswelt

Zutaten für eine längliche Backform:

21 g frische Hefe, 1 TL Zucker, 250 g Wasser, 500 g Mehl, 1 TL Salz, 40 g Olivenöl; 80 g Butter, 80 g Tomatenmark, 10 Blätter

Basilikum, 1 Stängel Rosmarin, je 1 Prise Zucker und Pfeffer, 1/2 TL Salz, 80 g getrocknete Tomaten, 50 g Parmesan

Zubereitung:

Hefe mit Zucker und Wasser verrühren. Mehl, Salz und Olivenöl hinzufügen und in etwa 10 Minuten einen geschmeidigen Hefeteig rühren. Ihn zu einer Kugel formen, diese mit etwas Olivenöl fetten und abgedeckt etwa 60 Minuten aufgehen lassen. Die Butter mit dem Tomatenmark verrühren, Basilikumblätter und Rosmarinnadeln fein hacken, gemeinsam mit Zucker, Pfeffer und Salz hinzufügen. Getrocknete Tomaten hacken, Parmesan reiben und beides in die Butter rühren. Kastenform mit Olivenöl fetten. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche oder Silikonmatte etwa 3 mm dünn ausrollen, mit der Tomaten-Kräuter-Butter bestreichen und in 8-10 cm breite Streifen schneiden. Die Streifen halbieren und wie eine Ziehharmonika auffalten. Die gefalteten Stränge mit der offenen und geschlossenen Seite im Wechsel aufeinanderlegen und in die Kastenform setzen. Diese in den kalten Backofen stellen, auf 170 °C Ober-/Unterhitze schalten und das Brot 30-35 Minuten backen.