Auf seiner Trompete erzählt er Geschichten, er ist Sänger, Poet, Rapper. Theo Croker lässt sich in keine musikalische Schublade pressen. Auf seiner „Love Quantum“-Tour macht der Jazz-Revoluzzer und Prophet des Afrofuturismus am 5. August beim Zeltival des Karlsruher Tollhauses Station.

„Jazz is dead“ rappt Theo Croker im entsprechend betitelten Opener seines jüngsten Albums „Love Quantum“. So ganz ernst ist diese Todesanzeige nicht gemeint, das musikalische Gerüst des originell strukturierten Stücks ist, trotz des beschleunigten Pulsschlags, Jazz par excellence. Aber es geht Croker darum, den Jazz aus Kommerzialisierung und Vereinnahmung zu erwecken, ihn dezidiert als Black Music wiederzubeleben, ihn zu verbinden mit Funk, Soul, Rap, Afrobeat. Von „philosophischer Negermusik, geboren aus dem schwarzen Intellekt“ ist da die Rede – in selbstbewusster Umdeutung des diskriminierenden rassistischen Jargons.

Bei aller Intellektualität, die sich in lyrischen Texten, raffinierter Instrumentierung und tückischen Rhythmuswechseln offenbart, ist die Musik des 1985 in Florida geborenen Trompeters, Sängers und Rappers letztlich immer sinnlich, warm, sexy. Und vor allem nie in simple Genre-Schubladen zu pressen. Wie zum Beispiel der Song „She’s Bad“, für den Croker den haitianischen Rapper Wyclef Jean von den Fugees ins Boot holte: das oszilliert wunderbar zwischen Hip-Hop, Acid Jazz und Space Funk. Oder nehmen wir die zentrale Nummer „Love Quantum (Soliloquy)“ – eine Spoken Word Performance, irgendwo zwischen spirituellem Future Jazz, Groove und Chillout-Poesie.

EP „By the Way“ mit Ego Ella May

Die Tendenz, in psychedelische Sphären abzutauchen, hat sich auf der EP „By the Way“, die Croker im Februar veröffentlichte, noch verstärkt: Die fünf Songs umschmeicheln die weiche Stimme der britischen Singer-Songwriterin Ego Ella May mit wabernder Elektronik, sensiblen Trompeten-Arien und harmonisch brüchigen Klavierakkorden. Von besonderer Finesse ist „Somethin’“, ein Stück, das als meditativ-lasziver Vocal Jazz fürs 21. Jahrhundert startet und im zweiten Drittel zur rockenden Fusion-Nummer mutiert.

Theo Croker: Sa 5.8., 20.30 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus-Zeltival,

Karten: rheinpfalz.de/ticket, reservix.de, tollhaus.de