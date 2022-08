Recken im Schwertkampf, Gaukelei, Barden mit Minnesang: Am Samstag und Sonntag bringt das Mittelalter-Kulturfestival Impressionen aus der Zeit der Ritter, Knappen und Burgfräulein in den unteren Domgarten und auf die Klipfelsauwiese in Speyer.

Auf dem weitläufigen Gelände führt die Fechtkampfgruppe Fictum mehrmals täglich ihre brachiale Kampfkunst mit Schwertern, Äxten und Morgensternen vor. Auf drei Bühnen erklingt Livemusik von Saor Patrol, Rapalje, den Gossenpoeten, den Streunern, Cobblestones, Tir Saor, John Kanaka & The Jack Tars und den Kings-Pipers, alles bekannte Größen der Mittelalterszene. Zauberkünstler Orlando von Godenhaven kommt, ebenso die Seifenblasenartisten von Nebenbeisorgenfrei, der Gaukler Narrenkai, der Bettler Hässlicher Hans, Bruder Rectus und Kraftjongleur Bagatelli.

Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Verweilen ein. An mehr als 70 Ständen bieten Markthändler und Handwerker ihre Waren feil. Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen für das leibliche Wohl.

Speyer, unterer Domgarten/Klipfelsauwiese; 27./28.8., Sa 11-24 Uhr, So 11-20 Uhr. Vorverkauf/Spielpläne auf www.spectaculum.de