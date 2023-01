Lang, lang ist’s her: 1968 veranstaltete der „Internationale Frauenclub/International Women’s Club“ seinen ersten Pfennigbasar in Karlsruhe – einen Verkauf gebrauchter Waren zu sozialen Zwecken. Inzwischen ist er zum großen Event erwachsen.

Damals arbeiteten nur Mitglieder mit, heute sind bis zu 600 zusätzliche ehrenamtliche Helfer erforderlich, wie der Frauenclub informiert.

Eine große Summe kam über die Jahre zusammen: „Wurden 1968 noch 8800 Mark brutto erzielt, so konnten 2019 über 170.000 Euro für den Studenten- und Schüleraustausch und die sozialen Einrichtungen der Stadt Karlsruhe zur Verfügung gestellt werden. In den 52 Jahren seiner Existenz konnte der Pfennigbasar die stattliche Summe von circa 4,4 Millionen Euro ausschütten“, teilen die Organisatorinnen online mit. Gegründet wurde der Deutsch-Amerikanische Frauenclub 1957, heute kommen die knapp 280 Mitglieder aus 25 Nationen.

Gut erhaltene Ware wird von Tausenden Menschen an drei Sammeltagen in der Halle abgegeben, um – nach einer pandemiebedingten Pause– an drei Tagen ab 2.2. in der Schwarzwaldhalle verkauft zu werden.

Pfennigbasar, Verkaufstage: Do 2.2., Fr 3.2., jeweils 14.30-18 Uhr, Sa 4.2. 10-14 Uhr, Karlsruhe, Schwarzwaldhalle, Info: www.iwc-karlsruhe.com