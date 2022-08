„Ganz sicher“ sei es eines der bedeutendsten Weingüter – nicht nur der Pfalz, lobte das Magazin „Falstaff“ das Weingut Bassermann-Jordan. Jetzt ist das Deidesheimer Traditionshaus Schauplatz einer Veranstaltung der Vinophilanthropen (VPA).

Das „Pfälzer Weinlabyrinth“ steht unter dem Motto „Wandern für den guten Zweck“: Ausgehend vom Weingut erwandern bis zu 200 Teilnehmer mittels Schatzkarte exponierte Weinlagen oberhalb von Deidesheim. An Verkostungsständen werden insgesamt neun Weine zur Degustation offeriert. „Wir freuen uns auf hochklassige ,Sonne im Glas’ und hoffen auf Kaiserwetter sowie Pfalzfeeling pur“, sagt Oliver Meyer, erster VPA-Vorsitzender. Der Erlös kommt in den Spendentopf. Laut Meyer kann der Club nach den ersten sechs Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2022 auf eine stolze Zwischenbilanz verweisen: Man habe bis Ende Juli bereits 44.000 Euro an Spendeneinnahmen verbucht. Insgesamt 24.000 Euro sind bereits dem guten Zweck zugeflossen: sieben Mal je 1500 Euro an Kinderschutzbünde und neun Mal je 1500 Euro an die „Tafeln“ der Region.

Die Vinophilanthropen sind ein Zusammenschluss von Weinliebhabern und Menschenfreunden, die bei öffentlichen und internen Veranstaltungen Genuss mit Benefiz verbinden. Gegründet wurde der gemeinnützige Verein mit Sitz in Dirmstein am 16. August 2021.

„Pfälzer Weinlabyrinth“: So 21.8., 10-15 Uhr, Deidesheim, Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Info und Anmeldung: vinophilanthropen.de