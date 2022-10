Um die Identität des Menschen geht es Petra Straß in ihrer Arbeit. Als Absolventin der Kunstakademie Düsseldorf im Fach Bühnenbild führt sie diese Auseinandersetzung auch als Bühnen- und Kostümbildnerin. Malerei kommt in Bad Dürkheim dazu.

Zuletzt wirkte sie an Tilman Gerschs „Nathan“-Inszenierung im Pfalzbau Ludwigshafen mit. Als Künstlerin stellt Petra Straß sich dem Identitätsthema aber ebenso in der Malerei, in Selbstinszenierungen und in der Arbeit mit der Violinistin Yumiko Noda.

Alle drei Aspekte kommen in der Ausstellung „Zwischenwelten“ im Kunstverein Bad Dürkheim zum Tragen. Die Malerei zeigt Innenwelten oder reale Erlebnisse. Das Motiv des von den eigenen Haaren verhüllten Gesichtes wiederholt sich konsequent, ebenso Tiermotive. In ihren Selbstinszenierungen verwandelt sich Straß mit Kostümen, Requisiten und Masken in immer neue Figuren, dokumentiert von der Fotografin Annette Mück. Mit Yumiko Noda sind interdisziplinäre Performances entstanden, zwei davon sind zu Vernissage und Finissage zu erleben.

Petra Straß: „Zwischenwelten“ – 6.-20.10., Bad Dürkheim, Kunstverein, Burgkirche, Leiningerstraße 19, geöffnet: Do 19-21 Uhr, Fr/Sa 16-18 Uhr, So 11-13 Uhr; Performances: Do 6.10. und Do 20.10. um 19 Uhr