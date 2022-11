Seit Generationen verzaubert Gerdt von Bassewitzs poetische Abenteuergeschichte vom Herrn Sumsemann auf der Suche nach seinem sechsten Beinchen kleine und große Kinder. Diese ist jetzt im Pfalztheater in Kaiserslautern zu erleben.

Philipp Löhle inszenierte aus der Erzählung von Bassewitz eine temporeiche und fantasievolle Jagd durch den nächtlichen Himmel, die nun mit dem Märchenspiel „Peterchens Mondfahrt“ für Kinder ab etwa sechs Jahren aufgeführt wird.

Mit Mut und Tierliebe zum Erfolg

„Du hast also wirklich zwei Kinderchen gefunden, die so viel Mut haben und so viel Liebe zu den Tieren, dass sie dir helfen wollen, dein Beinchen zurückzubekommen, Käferlein?“ Wie alles begann: Ein Urahn von Maikäfer Herrn Sumsemann hatte einst sein sechstes Beinchen an einen Walddieb verloren. Zur Strafe wurde der von einer Fee auf den Mond verbannt. Da der Fee der Maikäfer jedoch leid tat, erlaubte sie ihm, zum Mond zu reisen, wenn er denn zwei Kinder fände, die noch nie ein Tier gequält haben. Mit ihrer Hilfe dürfe er sich dann das verlorene Bein zurückholen. Doch solche Kinder zu finden war schwer. Von Generation zu Generation wurde das fehlende Beinchen weitervererbt.

Reise zum Mond auf der Jagd nach dem Bein

Doch nun hat Herr Sumsemann, der letzte seiner Maikäfer-Sippe, Glück: In Peter und Anneliese hat er zwei wirklich mutige und tierliebe Kinder gefunden. Die Reise zum Mond kann also beginnen.

Auf der Sternenwiese und in der Milchstraße treffen sie viele wunderliche Gestalten und müssen einige Abenteuer bestehen, bevor sie das gesuchte Beinchen zurückgewinnen können. Das gelingt ihnen nur mit viel Mut – und weil die drei eine ganz starke Freundschaft verbindet.

Unzählige Theateraufführungen, Hörspielfassungen und zwei Verfilmungen zeugen von der bis heute anhaltenden Faszination der Geschichte.

„Peterchens Mondfahrt“: Fr 25.11., 18 Uhr; So 27.11., 16 Uhr, weitere Termine im November, Dezember, Januar, Kaiserslautern, Pfalztheater, Karten: 0631 3675209