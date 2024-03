Sie verpacken ihre Eine-Welt-Botschaft von Toleranz und Verbundenheit in Fusion von Jazz, Soul, Funk, Hip-Hop und Blues. Ab April hat das Musikerkollektiv Black Lives mit „People of Earth“ sein zweites Album am Start. Wir haben vorab reingehört.

Mit gefühlvollem Piano-Jazz schmeichelt sich der Opener „Friendship“ ins Ohr, nimmt angenehm für sich ein. Die warme Jazz-Stimme von Christie Dashiell untermalt Federico Gonzalez Pena einfühlsam am Fender Rhodes. So könnte es glatt weitergehen. Aber dass sich das 26-köpfige Musikerkollektiv Black Lives nicht auf eine Stilrichtung festlegen lässt, weiß man schon von dem für den Deutschen Jazzpreis nominierten Vorgänger „Generation to Generation“ von 2022.

Eine jazzig angehauchte Grundstimmung trägt als gemeinsame Basis, doch die Mischung quert – mitunter kräftig gegen den Strich bürstend – mutig die Genregrenzen. Ein vielgestaltiges Album, das auch in Fusion-Songs vereint, was in einem verbreiteten Schubladendenken mehr oder weniger streng getrennt wird: Jazz, Soul, Funk, Hip-Hop und Blues. Das wiederum unterstreicht wie schon der Titel „People of Earth“ die politische Botschaft von Black Lives, die Utopie einer vereinten Weltgemeinschaft über das (vermeintlich) Trennende hinaus.

Auftritte mit Miles Davis und Cassandra Wilson

Das Ensemble um den US-amerikanischen Bassisten Reggie Washington und seine belgische Frau Stefanie Calembert hat sich seit der Gründung 2021 dem Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit, für Toleranz und Vielfalt mit den Mitteln und der Macht der Musik verschrieben. „Eine Liebe, eine Welt, ein Traum, wir alle zusammen“, so das Motto. Das Projekt besteht aus einer Kernformation, zu der sich wechselnde Musikerinnen und Musiker aus aller Welt gesellen.

Die Tracks geraten so mal zum rappend-mitreißenden Appell, mal berühren sie balladesk die Herzen. „Jede und jeder übernimmt die Rolle eines Speakers und erzählt eine persönliche Geschichte, die sich auch aus gemeinsamen Auftritten mit Ikonen wie Miles Davis, Meshell Ndegéocello, Salif Keita, Roy Hargrove, Cassandra Wilson, Steve Coleman, Wayne Shorter, Esperanza Spalding speist“, formuliert es die Booking-Agentur. Vor allem aber ist das Album ein „Grower“: Mit jedem Hören erschließt es sich besser, lässt bald mit positiven Vibes den Funken überspringen – und macht nicht nur Spaß, sondern zugleich Hoffnung in einer krisengeplagten Zeit.

Black Lives: „People of Earth“, VÖ 19.4., CD/LP-Bestellung auf: jammincolors.com/projects/black-lives

