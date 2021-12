Dass eigentlich jeder zeichnen kann, zeigt Peng in seinem ungewöhnlichen Kursbuch: Es beginnt mit einem schwarzen Klecks, einem senkrechten und einem waagrechten Strich, drei kleine Us, zwei Os, zwei Vs ... und raus kommt eine coole Katze.

Wenn’s mit dicken Pinselstrichen beginnt und zwei Us für Kopf und Nase, dann kann es auch bei Bären enden, die wie Boxer aussehen. „Ich kann (nicht) zeichnen“ heißt das Buch des österreichischen Illustrators und Cartoonisten Günter Mayer, der sich einfach nur Peng nennt. Sein Ziel: Im digitalen Zeitalter allen Menschen, die denken, dass sie weder malen noch zeichnen können, die Lust am Zeichnen zurückzubringen. Denn Peng meint zu wissen: Das stimme nicht! Bei seinen wunderschönen Anleitungen geht es ihm nicht darum, dass das Ergebnis aussieht wie seine Zeichnungen. Ihm geht’s um Ausdruck und Individualismus und darum, dass man sich einfach traut. Los geht’s im Buch mit einer Auflistung der Ausstattung, mit Aufwärmübungen, Tipps für den richtigen Arbeitsplatz und ein paar Technik-Hinweisen. Danach steht dem Kopieren, Kritzeln und Experimentieren mit Charakteren, Vögeln, Katzen, Hunden und anderen Tieren sowie Bildergeschichten, Postkarten oder Post-Its wirklich nichts mehr im Weg. – Peng: „Ich kann (nicht) zeichnen“, DuMont Verlag 2021, 160 S., 20,60 Euro.