Exotische Schoten, bizarre Korallen, Fratzen-Mimikry auf Nachtfalterflügeln – die Fantasie kommt gewaltig in Schwung, wenn es darum geht, zu Alexandra Deutschs Papierobjekten Dinge der uns bekannten Welt zu assoziieren. Zu sehen in Neustadt.

Die Anklänge an solche „Kunstformen der Natur“, wie sie der Jenenser Zoologe Ernst Haeckel einst dekorativ katalogisierte, sind mannigfaltig. Doch Deutsch, die 1968 in Karlsruhe geboren wurde und in Mainz Kunst studierte, bildet nichts ab, ahmt nichts Konkretes nach, sondern erschafft aus handgeschöpftem, mit Farbpigmenten imprägniertem Papier bizarre Formen parallel zur Natur.

In der Neustadter Galerie von Ingrid Buergy-de Ruijter zeigt Deutsch unter dem Titel „Appassionata“ 70 überwiegend neue Werke. Darunter Reliefs, die ozeanischen Landschaften gleichen. Und Objekte, die aussehen, als ob sich Joseph Calder mit Joan Miró getroffen hätte, um verrückte Mobiles zu basteln. Videos dokumentieren außerdem die nicht minder fantastischen Tanzperformances der Künstlerin.

Alexandra Deutsch – bis 4.12., Neustadt, Buergyderuijter Gallery, Winzinger Straße 80-82, Mi 15-18 Uhr, So 11-15 Uhr; Info: 0171 6702651