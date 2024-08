Poetiosch und virtuos: Paolo Conte durfte als erster Liedermacher in dem berühmten Opernhaus, der Mailänder Scala, auftreten. Der Dokumentarfilm „Paolo Conte alla Scala“ zeigt das Konzert und gibt Einblicke in sein Leben und seine Kunst.

„Sparring Partner“, „Via con me“, „Come di“ sind nur einige aus seiner Palette an großartigen Liedern. Der Sänger, Komponist und Maler Paolo Conte gilt als einer der wichtigsten Liedermacher Italiens. Zum ersten Mal überhaupt hat das berühmteste Opernhaus der Welt einem nicht klassischen Musiker die Türen geöffnet. Über das besondere Konzert des Ausnahmemusikers 2023 in der Mailänder Scala ist der Film „Paolo Conte alla Scala“ entstanden. Die Doku über den einzigartigen Musiker ist auch etwas besonderes geworden. Zu sehen in der Schauburg Karlsruhe (16., 17.8.) und der Kamera in Heidelberg (gloria-kamera-kinos.de).

Giorgio Testi war mit seiner Kamera nicht nur beim Konzert selbst dabei, sondern auch bei der Vorbereitung der Show, den Proben und hinter den Kulissen. Paolo Conte erzählt darin seine Geschichte und spricht über seine ganz besondere Beziehung zur Musik und zur Kunst. Der Dokumentarfilm ist eine Hommage an eine unwiederholbare Karriere und soll zu einem Zeugnis des musikalischen Vermächtnisses von Paolo Conte werden.

»Paolo Conte alla Scala« – Italien 2024, 111 Minuten, Regie: Giorgio Testi