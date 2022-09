Mit dem Motto „Neuer Standort! Neue Lebensfreude!“ kündigt sich die „Palazzo“-Saison 2022/23 an. Wie immer stehen Artistik, Varieté, Humor und Glamour im gut dreieinhalb stündigen Programm im Vordergrund.

Und natürlich der kulinarische Genuss: Denn wie gewohnt trägt das Vier-Gänge-Menü die Handschrift von Kochlegende Harald Wohlfahrt. Kreiert hat der ehemalige Sternekoch zur Vorspeise ein fruchtiges Carpaccio vom Lachs mit Granatapfel und Meerrettichkresse. Darauf folgt ein Viererlei mit Karotten-Ingwer-Süppchen, Pumpernickel mit Rote Beete und Ziegenfrischkäse, Kürbisfalaffel auf Belugalinsensalat und California-Roll mit Avocado. Zum Hauptgang wird in Rotwein geschmorte Ochsenbacke auf Rosmarinpolentacreme mit gebratenem Wurzelgemüse kredenzt. Den süßen Abschluss bildet ein Schokotörtchen mit flüssigem Kern an Sauerkirschen und Mangosalat mit Rahmeis.

Ein Viererlei als Zwischengang: Karotten-Ingwer-Süppchen, Pumpernickel mit Rote Beete und Ziegenfrischkäse, Kürbisfalaffel auf Belugalinsensalat sowie eine California-Roll mit Avocado. | | Foto: Christoph Blüthner/frei

Neue Akrobaten fürs Sterne-Menü

Nicht weniger spektakulär zeigt sich das Showprogramm, das mit einer bunten Mischung und vielen neuen Künstlern aufwartet, die noch nie beim „Palazzo“ aufgetreten sind. BMX-Akrobat Jonathan Rossi springt etwa nur auf dem Hinterrad von Hürde zu Hürde, die nur wenige Zentimeter breit und etwa einen halben Meter voneinander entfernt sind, und seine Ehefrau Viviana bringt mit ihrer Performance Sex-Appeal in den Spiegelpalast.

Streetbodybuilder im „Palazzo“

Das Silberne-Clown-Gewinner-Duo Stauberti aus Prag zählt zum Besten, was das heute nur noch selten gezeigte Genre der Perche-Artistik zu bieten hat. Igor Boutorine ist der King of Hula-Hoop. Das französische Quartett Bartigerzz hat sich mit Muscle-Ups, Klimmzügen und Liegestützen dem Streetbodybuilding verschrieben. Die Dias-Brothers zelebrieren die ikarischen Spiele auf höchstem Niveau. Und das alles und noch vieles mehr wird ab jetzt an einem ganz neuen Standort präsentiert. Denn der „Palazzo“ zieht vom Europaplatz in den Norden Mannheims, wo der stilvolle Spiegelpalast einen dauerhaften Spielort bekommen wird.

Info

“Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo„ – ab 23.10. auf dem neuen Veranstaltungsgelände im Taylor-Park. Tickets für Show und Menü sind ab 69 Euro unter der Hotline 01805 609030 erhältlich. Infos und Buchung unter www.palazzo-mannheim.de. Showbeginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen 18 Uhr/17 Uhr. Montags sowie 24.12. und 1.1.23 spielfrei