Wer sich musikalische Willkommensgrüße für das Jahr vorstellt, denkt an optimistische Klänge, an Leichtes, Beschwingtes, Heiteres. Mit „Paganini & Polka“ will die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz genau diese Stimmung vermitteln.

Das Orchester wird zwischen dem 29. Dezember und 8. Januar durch pfälzische und benachbarte Städte tragen, was sich die junge französische Dirigentin Lucie Leguay (32) zu diesem besonderen Anlass hat einfallen lassen. Versprochen werden beste Spiellaune, Werke von virtuoser Brillanz und mit viel Schwung. Auch die Solistin des Abends sorgt mit internationalem Renommee für Glanz: Die US-amerikanische Pianistin Claire Huangci. Die ebenfalls 32-Jährige, die heute in Frankfurt lebt, hat sich nach Angaben des Orchesters „durch ihr interpretatorisch feinsinniges Klavierspiel hervorgetan und ist für ihre Imaginationskraft, mit der sie ihre Interpretationen poetisch ausgestaltet, bekannt“.

Paganini à la Rachmaninow

Paganini, im Titel erwähnt, tritt nun selbst gar nicht mit Werken in Erscheinung und ist zudem nicht eben als Polka-König bekannt. Sein Einfluss auf das Programm ist dennoch groß – durch die Reverenz, die ihm durch seine Kollegen erwiesen wird. So wird Huangci im Laufe des Abends Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43 für Klavier und Orchester spielen. Zudem wird das Orchester die Ouvertüre zur Operette „Paganini“ beisteuern, mit der sich Franz Lehár vor dem Komponistenkollegen und Geigenvirtuosen verneigt hat. Eröffnet wird das Konzert mit Johannes Brahms’ „Ungarischem Tanz Nr. 1“. Das weitere Programm wird dann Polka- und Walzerklängen von Johann und Josef Strauß sowie von Josef Lanner gewidmet sein, die in einem Neujahrskonzert nicht fehlen dürfen.

Info:

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Claire Huangci (Klavier): „Paganini & Polka“ – Do 29.12., 11 und 20 Uhr, Neustadt, Saalbau; Fr 30.12., 20 Uhr, Worms, Das Wormser; So 1.1., 18 Uhr, Zweibrücken, Festhalle; Mo 2.1., 18 Uhr, Pirmasens, Festhalle; Di 3.1., 19.30 Uhr, Mainz, Rheingoldhalle; So 8.1., 18 Uhr, Ludwigshafen, Konzertsaal im Pfalzbau; Karten: www.staatsphilharmonie.de, ticket-regional.de, für Ludwigshafen auch: www.rheinpfalz.de/ticket