Zwei Männer, beide Künstler, beide in ihrem Land verfolgt – und einer stirbt viel zu früh. Im Performance-Stück „Outside“ setzt der russische Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikov dem chinesischen Fotografen Ren Hang ein Denkmal.

Hang bringt mit seinen Fotografien die chinesischen Behörden gegen sich auf. Nackte Körper stehen im Zentrum seines Schaffens, die er mit geschickten Arrangements zu Kunstwerken macht. Der Behördenapparat sieht darin jedoch nur schnöde Pornografie, deren Produktion in China verboten ist. Immer wieder wird Hang verhaftet.

Auch Serebrennikov eckt in Russland mit seinen Theater- und Filmproduktionen immer wieder beim Staatsapparat an. Er muss mehrere Jahre in Hausarrest und wird schließlich zur Bewährungsstrafe verurteilt, vordergründig wegen Veruntreuung staatlicher Gelder bei einer seiner Kunstorganisationen. Doch viele sehen den Prozess politisch motiviert, da Serebrennikov mit seiner Kunst gerade in konservativen Kreisen Missgunst erzeugt.

Selbstmord vor einem ersten Treffen

Als der Regisseur Hangs Fotografien und später auch seine Gedichte entdeckt, will er unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Es kommt ein Kontakt zustande, doch vor einem ersten Treffen nimmt sich der chinesische Künstler mit nur 29 Jahren das Leben. Die Nachricht schockt Serebrennikov zutiefst. Mit „Outside“ entwickelt er eine Hommage an Hang. In dem Stück, das während Serebrennikovs Hausarrest entstand, begegnen sich die Künstler nun doch – und sinnieren über das Eingesperrtsein, reden von der politischen Zensur, aber auch von der Freiheit der Gedanken, die sie nicht aufgeben wollen.

Das Ganze wird verknüpft mit einem visuellen Spektakel, garniert mit Tanz und Gesang, in dem die Kunstwerke Hangs immer wieder eine Rolle spielen und sogar originalgetreu nachgestellt werden.

