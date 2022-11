Klassik und Klezmer, Purcell und Folklore – der 1981 in Tübingen geborene Klarinettist David Orlowsky ist ein Grenzgänger der E-Musik. Im acht Jahre jüngeren Tiroler Lautenisten und Komponisten David Bergmüller hat er sein „Alter Ego“ gefunden.

So jedenfalls heißen das im Mai dieses Jahres veröffentlichte Album und das Programm, das die beiden Musiker am 27. November in Ludwigshafen vorstellen.

Reizvolle Melange

Es ist eine reizvolle Melange aus Eigenkompositionen und Arrangements von Stücken vornehmlich englischer Barockkomponisten. Hinter „Dido’s Lament“ etwa verbirgt sich die Klage-Arie „When I am laid in earth“, mit der die vom trojanischen Helden verlassene Königin von Karthago in Henry Purcells Oper „Dido and Aeneas“ den selbsterrichteten Scheiterhaufen besteigt. Orlowsky ersetzt mit seinem Blasinstrument die menschliche Stimme, wunderschön lässt er die Klarinette singen, zart zunächst, dann schmerzlich anschwellend zu David Bergmüllers kontemplativer Lautenbegleitung.

Musikalische Tränen

Musikalische Tränen fließen auch im entsprechend betexteten Lautenlied John Dowlands, wobei Orlowsky und Bergmüller hier raffiniert das melodische Material unter sich aufteilen. Und mit „Eileen“ erweitern die wahlverwandten Musiker den Kreis der Elegien um eine unmittelbar bezaubernde Eigenkreation, die ein Hauch orientalischer Weltmusik durchweht.

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Überhaupt verwischen Orlowsky und Bergmüller gerne die Grenzen zwischen musikalischen Welten, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. So tönt bei ihnen der „Cold Song“ aus Purcells „King Arthur“ oder Kapsbergers „Toccata Arpeggiata“ fast wie Minimal Music von Philip Glass.

David Orlowsky & David Bergmüller: „Alter Ego“ – So 27.11., 11 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Gesellschaftshaus, Karten: www.basf.de/kultur