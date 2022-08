Ein meditatives Erlebnis ungewöhnlicher Art erwartet die Besucher des ersten Orgelsommer-Konzertes in der St.-Georgs-Kirche. Denn zur Musik können die Besucher Artistik am Vertikaltuch erleben, dargeboten von Martin Bukovsek.

Bukovsek, der unter dem Künstlernamen „Carismo“ auftritt und darin schon spirituelle Intentionen anklingen lässt, ist häufig mit seiner Kunst in Kirchen zu erleben, mit Artistik zur visuellen Betonung von Kirchenmusik, aber auch mit getanzten Gebeten. Am Sonntag wird er ab 19 Uhr zur Musik für Klavier und Orgel mit Julia Barthruff und Wolfgang Heilmann am Vertikaltuch agieren und seine Art der Körperbeherrschung als spirituelle Ausdrucksform vorstellen. Gespielt wird minimalistische Musik von Arvo Pärt und Philip Glass.

Trilogie zum Thema „Gegenwart“

Zum zweiten Mal veranstalten der Förderverein der St. Georgskirche gemeinsam mit dem Bezirkskantorat den „Orgelsommer St. Georg“. Diesmal wird eine Trilogie unterschiedlicher Konzerte zu den Themen „Gegenwart – Vergangenheit – Zukunft“ geboten, wobei das erste, jetzt anstehende Konzert dem Thema „Gegenwart“ gewidmet ist.

Orgelsommer-Konzert „Gegenwart“ mit Julia Barthruff, Wolfgang Heilmann und Carismo: Kandel, Kirche St. Georg, Karten im Gemeindebüro, Schulgasse 2a, sowie an der Abendkasse