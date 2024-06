Eine wunderbare Kulisse und eine tolle Atmosphäre erwartet die Gäste beim Open-Air-Kino in „Krämers Hof“ in Alsenborn (Rosenhofstr. 106) . Und wie immer wird es auch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken geben ...

Mit zwei fröhlichen französischen Filmen startet am Freitag und Samstag, 14./15. Juni, der Open-Air-Sommer des Provinzkinos in Alsenborn. Eingeläutet werden die Sommerabende jeweils ab 20.15 Uhr mit Livemusik.

Heartchor eröffnet den Filmabend

Am 14.6. eröffnet der Heartchor aus Kaiserslautern den Abend. Der Chor Kaiserslautern unter der Leitung von Michael Weickenmeier ist mit fast 50 Aktiven der größte Pop- und Rockchor der Stadt. Die Mitglieder kommen aus der ganzen Westpfalz, von Bexbach über Pirmasens und Idar-Oberstein bis Grünstadt. Im Programm sind sowohl aktuelle Hits als auch Klassiker der Pop- und Rockggeschichte seit den 60er Jahren, immer mit selbstgeschriebenen Arrangements.

Der Auftaktfilm „Madame Populaire“ ist eine charmante Komödie über die junge Rose, die in den späten 1950er-Jahren ihr Talent im Schnellschreiben entdeckt. Unter der Anleitung ihres Chefs Louis Échard nimmt sie an Tippwettbewerben teil. Zwischen den beiden entwickelt sich eine romantische Beziehung. Der Film besticht durch seinen nostalgischen Charme und die ästhetische Inszenierung (F/B 2012; Regie: R. Roinsard; 111 Minuten, FSK: 0).

Die Brass Cats eröffnen den Samstagabend

Das Blechbläserensemble Brass Cats sorgt am Samstag 15.6. für musikalische Unterhaltung. Musiker aus der Süd-, Kur- und Westpfalz, die sich neben ihren hauptberuflichen Aufgaben mit hohem ideellen Einsatz der Kammermusik widmen musizieren zusammen. Das Ensemble interpretiert in 10-er Besetzung Werke aus allen musikalischen Stilrichtungen sowohl in Originalkompositionen als auch Bearbeitungen von der Renaissance bis hin zu Werken zeitgenössischer Komponisten.

Gezeigt wird anschließend die Komödie „Oh la la – Wer ahnt denn sowas“: Aufgrund eines DNA-Tests kommt es zu einem turbulenten Abend im adeligen Hause Bouvier-Sauvage. Die Ergebnisse des Tests, ein Geschenk des jungen Brautpaars an die Eltern und Schwiegereltern in spe, entsprechen nicht den Erwartungen und mischen die familiären Karten nochmal völlig neu (F 2024; Regie: J. Hervé; mit Christian Clavier; 91 Minuten, FSK: ab 12 Jahren

Karten (auch ermäßigt) gibt es unter: openair.provinz80.de. Die Abendkasse öffnet um 19.30 Uhr. Veranstaltungsbeginn: 20.15 Uhr, Filmbeginn gegen 21.30 Uhr. Infos zum Gesamtprogramm und den Locations: provinz.film-kunst-kino.de