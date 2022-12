Das Kunstmagazin „Monopol“ hat Ole Scheeren jüngst als deutschen „Star-Architekten“ gefeiert, der als architektonischer Denker und skulpturaler Entwerfer die globale Architekturlandschaft zunehmend präge.

Das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe zeigt nun seine erste große Einzelausstellung, die in den hohen Lichthöfen raumgreifend das Erleben seiner Architektur ins Zentrum stellt. Unter dem Titel „Ole Scheeren: spaces of life“ hat ZKM-Vorstand Peter Weibel im Dialog mit Scheeren eine Präsentation entwickelt, die einerseits die historische Dimension von Scheerens Werk veranschaulicht und zugleich dem skulpturalen Charakter seiner Bauten im Sinne eines Raumerlebnisses eine Bühne geben will. Ole Scheeren, 1971 in Karlsruhe geboren, hat sich insbesondere mit innovativen Hochhausbauten und Wohnprojekten weltweit einen Namen gemacht. Architektur ist für ihn eine Art Körper oder Bühne des menschlichen Lebens.

Die Ausstellung läuft bis 4. Juni 2023. Geöffnet: Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr. Internet: www.zkm.de