Blinkende Fahrgeschäfte und zum Abschluss ein Feuerwerk, dazu Marktstände und Gastronomie: In Kaiserslautern steigt auf dem Messeplatz die Oktoberkerwe (14.-24.10.). Beginn ist am Fr 14.10. um 17 Uhr.

Um 18.30 Uhr startet der Umzug des Werkvolkfanfarenzuges ab dem Tor zur Schwarzwaldstraße; der offizielle Fassbieranstich ist um 19 Uhr im Festzelt der Familie Jäkel.

Fahrgeschäfte vom Feinsten

Das Riesenrad Wheel of City, die Kopfüber-Schaukel The King sowie „Spuk, der Geister-Coaster“, letzteres eine Kombination aus Geisterbahn und Achterbahn, sind drei Beispiele dafür, was Besucher erwartet. Auch ein Kettenflieger sowie Fahrgeschäfte für kleine Kinder sind angekündigt, dazu eine lustige Baustelle namens „Krumm & Schief-Bau“. Familientag ist am Mi 19.10. mit ermäßigten Fahr- und Eintrittspreisen, Puppentheater ... Im Shopping-Gässje werden Waren wie Gewürze verkauft.

Kerwe-Zeiten:

Fr 14.10., 17-23 Uhr, Sa 14-23 Uhr, So 13-22 Uhr, übrige Wochentage: 14-22 Uhr; Feuerwerk: Mo 24.10. gegen 21 Uhr; Info: kerwe-kl.de. Mit der RHEINPFALZ-Card erhalten Besucher zehn Prozent Rabatt auf den Einzelfahr- oder Eintrittspreis bei allen Fahr- und Belustigungsgeschäften (außer am Familientag), weitere Rabatte gibt es unter anderem bei den Messekonditoreien Henn und Fettig.