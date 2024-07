Am 19. und 20. Juli wird der Goethepark in Landau seinem Namen gerecht. Das Theaterfestival des Zentrums für Kultur- und Wissensdialog der Uni geht es literarisch an, und das vielfältig.

Beide Tage starten um 12 Uhr mit experimentellen Klangperformances und Aufführungen der Kreismusikschule Südliche Weinstraße in der Konzertmuschel. Ab 14 Uhr verwandelt sich die Märchenwiese im Herzen des Parks in eine Bühne für fantastische Kurzinszenierungen bekannter Märchen wie „Das tapfere Schneiderlein“, „Hans im Glück“ und „Pinocchio“.

Beim Stationentheater „Die Irrfahrten des Odysseus“ werden die Besucher auf eine sagenhafte Erlebnisreise durch den Park mitgenommen (Fr 16/18 Uhr, Sa 14.30/16.30 Uhr an der Konzertmuschel). Odysseus’ zehnjährige abenteuerliche Irrfahrt ins heimatliche Ithaka wird eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Am Samstag, 20 Juli, 16 Uhr, lebt in „Mythos 2.0 – Griechische Sagen reloaded“ die antike Sagenwelt in einer szenischen Lesung in der Konzertmuschel wieder auf. Zum Abschluss des Festivals gibt es am Samstag, 18 Uhr, in der Konzertmuschel ein Konzert von „Caroline and Frank“ mit Popsongs in neuen, gepimpten Versionen, ergänzt durch Swing, Latin Grooves und Gypsy Jazz.

Info

Landauer Theater-Open-Air im Goethepark, 19./20.7., jew. ab 12 Uhr, veranstaltet vom Zentrum für Kultur- und Wissensdialog (ZKW) der Uni KL-Landau, Info: rptu.de