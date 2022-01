Licht und Schatten im Stil des Film Noir. In „Nightmare Alley“ bietet Regisseur Guillermo del Toro außerdem eine illustre Darsteller-Garde auf. Ein düsteres Drama, das von der Rezension gefeiert wird.

Seine Liebesgeschichte zwischen einer stummen Putzfrau und einem mysteriösen Wasserwesen, das in einem Regierungslabor gefangen ist, bescherte ihm 2018 vier Oscars. Regisseur Guillermo del Toro („Shape of Water“, „Hellboy“) steht für fantastische Kino-Welten – in seinem aktuellen Werk „Nightmare Alley“ hat er wieder so eine erschaffen.

Bradley Cooper als durchtriebener Schausteller

Im Stil des Film Noir wartet er mit einer Star-Besetzung auf: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman und David Strathairn. Ersterer übernimmt die Hauptrolle des ärmlichen und durchtriebenen Jahrmarkt-Schaustellers Stan. Er gibt sich als Medium aus, das mit Verstorbenen in Kontakt treten kann, und mischt damit nicht nur das Leben des Zirkusmädchens Molly (Rooney Mara), sondern auch das der reichen New Yorker Gesellschaft auf. Dort gerät er an eine gerissene Psychiaterin (Blanchett), die ihn an den Rand des Abgrunds bringt. Stans Aufstieg und Fall inszeniert del Toro als kunstvolles, blutiges Gemetzel. „Nightmare Alley“ ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Romans von William Lindsay Gresham (1909-1962), der erstmals 1947 mit Tyrone Power (dt. Titel „Der Scharlatan“) verfilmt wurde. Das düstere und schwelgerische Drama wird schon als Oscar-Kandidat gehandelt.

„Nightmare Alley“, USA 2021, 139 Minuten, FSK ab 12 Jahren, von Guillermo del Toro, mit Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe