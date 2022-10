Zwei Gründe zum Feiern hat Sängerin Nicole im Oktober. Zum einen feiert sie Geburtstag. „Am 25.10.1964 wird Nicole in Saarbrücken geboren“, verrät die Internetseite der Künstlerin. Und zum anderen hat sie ein neues Album. Es heißt „Ich bin zurück“.

Der Titel hat einen ernsten Hintergrund. Der Schlagerstar hatte laut Medienberichten bereits im Dezember 2020 eine niederschmetternde Diagnose erhalten: Krebs. Während der Pandemie erfuhren nur wenige Menschen davon. Im Juli dieses Jahres dann „der Befreiungsschlag“, wie es die Künstlerin in einem Interview mit dem MDR formulierte. Gemeint war ihr erster Fernsehauftritt nach fast drei Jahren in der Sendung „Das große Schlagercomeback“.

Auch Konzerte traut sich die Künstlerin inzwischen wieder zu. Neben den Ärzten hätten ihr Familie und Freunde geholfen, die harte Zeit zu überstehen, sagte Nicole gegenüber Journalisten.

Die 57-Jährige, ein Familienmensch und seit Jahren schon Großmutter, lebt mit ihrer Familie im Saarland in der Nähe des Bostalsees. Als Teenager wurde sie 1982 schlagartig international bekannt: Sie gewann am 24. April 1982 mit der Ballade „Ein bisschen Frieden“ den Grand-Prix (heute ESC). Vermutlich nicht nur treue Fans erinnern sich an Zeilen wie „Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen – und dass die Menschen nicht so oft weinen.“

Es folgten viele Werke, darunter 1984 die Langspielplatte „So viele Lieder sind in mir“. Und das trifft auf Nicole offenbar heute noch zu.

Do 20.10., 20 Uhr, Pirmasens, Festhalle; So 23.10., 19 Uhr, Kirchheimbolanden, Stadthalle an der Orangerie; Sa 29.10., 20 Uhr, Neustadt, Saalbau; So 30.10., 20 Uhr, Idar-Oberstein, Stadttheater; Mo 19.12., 20 Uhr, St. Wendel, Saalbau; Di 20.12., 20 Uhr, Homburg, Saalbau