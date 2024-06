Seine Songs gehen noch mehr ans Herz, wenn er auf Spanisch singt – wie bei seinem Duett „Mal Amor“ mit dem spanisch-deutschen Sänger Álvaro Soler. Auf Mallorca aufgewachsen, spricht der Wahlberliner Nico Santos fließend Spanisch.

Auf der Insel heiratete der inzwischen frischgebackene Papa vor zwei Jahren auch seine große Liebe Aileen. Die Hochzeit soll ein rauschendes Fest mit viel spanischer Musik gewesen sein. Seine Liebesversprechen vertonte er auch gleich in zwei berührenden Balladen: „Real Love“ und „Would I Lie to You“. Mit seinem spitzbübischen Charme, seiner soften Stimme und seiner frischen Art begeistert der Sonnyboy sein Publikum quer durch Generationen.

Santos kennt die Pfalz

In der Pfalz wurde der sympathische Barde bereits vor Jahren durch Auftritte mit seiner Band bekannt. Dank seiner Zeit an der Mannheimer Popakademie und durch einen damaligen Bandmusiker aus Neustadt kennt er die Region gut, wie er in einem Interview mit der RHEINPFALZ erzählte.

Mitreißende Performance

In diesem Sommer feiert er seine Open-Airs in Kirchheimbolanden und Bruchsal. Mit seinen Moves, auch eine Hommage an Michael Jackson, und seiner mitreißenden Performance bringt er sein Publikum immer zum Mitsingen und Tanzen. Seinen Durchbruch feierte Santos 2017 mit dem Chartstürmer „Rooftop“.

Als Songwriter von großen Stars gebucht

Trotz seiner lockeren Art sind sein Multitalent und sein Fleiß nicht zu unterschätzen: Als Songwriter wird von großen Stars wie Helene Fischer oder Mark Forster gerne gebucht, aber auch Rapper wie Bushido, Contra K oder Sido arbeiten mit ihm zusammen. Auch in den TV-Musikshows „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und „The Voice of Germany“ zeigt der Künstler oft sein Können. Hip-Hop, eingängiger Pop oder berührende Balladen – er hat’s einfach drauf.

Do 27.6., 19 Uhr, Bruchsal, Schlossgarten, Tickets: eventim.de;

Sa 24.8., 20 Uhr, Kirchheimbolanden, Festplatz Arena, Tickets: reservix.de, Vorteil mit RHEINPFALZ-CARD: 10 % Rabatt