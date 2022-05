Das weite Feld der intimen Form : Ein neues Festival widmet sich dem Kunstliedfach. Vom Nachmittag über Lichtmetaphern über den poetischen Essay zum Anthropozän bis hin zur Schubert-Lounge reicht die Bandbreite von „Neuland Lied“.

Es tut sich was im Kunstliedfach. Jenseits des herkömmlichen Liederabends experimentieren junge Sängerinnen und Sänger mit anderen Konzepten und kuriosen Programmen; sie entdecken neues oder vergessenes Repertoire, üben den Grenzgang zwischen musikalischen Genres. Um diesen kreativen „Spirit“ abzubilden und zu bündeln, lässt der „Heidelberger Frühling“ – nach dem Streichquartettfest im Januar und der Aboreihe „Kammermusik plus“ – nun einen weiteren Ableger hervorsprießen: das Festival „Neuland Lied“, das von nun an jedes Jahr im Juni stattfinden soll.

Ambitionierte Ideen

Die Premiere strotzt nur so vor ambitionierten Ideen. So wird zum Beispiel Anna Lucia Richter, die vor zwei Jahren aus dem Sopranfach zum Mezzosopran konvertierte, gemeinsam mit dem Pianisten Ammiel Bushakevitz einen Nachmittag über Lichtmetaphern gestalten: Von Walther von der Vogelweide bis zu Kurt Weill und Hanns Eisler, „vom spirituellen Licht der Gottesmutter bis zum kalten Lampenschein der modernen Großstadt“ führt ihre musikalische Spurensuche (Sa 11.6., 16 Uhr).

„Fragilität alles Lebendigen“

Als poetischen Essay zum Anthropozän, dem Erdzeitalter des Menschen, will Ema Nikolovska ihr Liedrezital verstanden wissen. Neben Franz Schubert und dem Debussy-Zeitgenossen Ernest Chausson, dessen Liedzyklus „Serres chaudes“ (Gewächshäuser) in schwüle Treibhaus-Atmosphäre getaucht ist, lässt Nikolovska, ebenfalls Mezzosopran, ein halbes Dutzend Komponistinnen zu Wort kommen, um an die „Fragilität alles Lebendigen“ zu erinnern (So 12.6., 16 Uhr).

Von Beethoven bis Belcanto

Tenor Simon Bode spürt Verbindungslinien zwischen Beethoven und italienischem Belcanto nach (Mo 13.6., 19.30 Uhr). Eine „Schubert-Lounge“ – dahinter steckt der norwegische Komponist und Schriftsteller Eivind Buene – verwandelt die Kunstlieder des jung verstorbenen Romantikers in Singer-Songwriter-Pop (So 12.6., 18.30 Uhr). Das Trio um die Opernsängerin Theresa Kronthaler fusioniert Monteverdi-Madrigal mit Jazz und Alternative Rock, stellt Purcells syllabisch bibbernden „Cold Song“ neben den düsteren Soundgarden-Hit „Black Hole Sun“ (Di 14.6., 19.30 Uhr). Und The Erlkings, vier Jungs aus Wien, machen aus Schumanns „Dichterliebe“ und seinem Liederkreis op. 39 feinste englischsprachige Folksongs (Sa 18.6., 19.30 Uhr).

18 Konzerte plus Kunstlied-Slam

Insgesamt umfasst „Neuland Lied“ 18 Konzerte. Darunter auch ein Kunstlied-Slam, der verschiedene Vertonungen desselben Gedichts ins Rennen schickt, und das Liedtheaterstück „Saudade“ über den Schriftsteller Stefan Zweig im brasilianischen Exil.

„Neuland Lied“ – 11.-19.6., Heidelberg, Aulen der Alten und der Neuen Uni u.a., Karten: 06221 5840044, www.heidelberger-fruehling.de