Sie gelten als Stilikone des sogenannten Neo-Prog. Und wieder ist Marillion mit „An Hour Before It’s Dark“ ein Album gelungen, das vom ersten Ton an erkennbar Marillion ist, obwohl sich die Welt der Band hörbar weitergedreht hat.

Diese Authentizität ist schon der prägnanten Stimme von Steve Hogarth zu verdanken, die mal zerbrechlich zagt und fragt, mal melodisch erzählt, mal als Rockröhre (an)klagt.

Seine kongenialen Mitmusiker Steve Rothery (g.), Mark Kelly (key.), Pete Trewavas (b.) und Ian Mosley (dr.) verstärken in ihrer impressiven Begleitung und epischen Instrumentalpassagen die emotionale Dichte der Songs, die mitunter bis zur Schmerzgrenze reicht. Stark, wie die Band auch diesmal wieder den Lyrics aus der Feder ihres Sängers um menschliche Befindlichkeiten, Sozialkritik und politische Botschaften einen passenden Anstrich verleiht. Musik, die unter die Haut kriecht.

Werk spiegelt Weltgeschehen

Wie der vielgelobte Vorgänger „F.E.A.R.“ (Fuck Everyone and Run), seit dessen Erscheinen schon sechs Jahre ins Land gegangen sind, spiegelt das neue Werk das Weltgeschehen im Großen und im Kleinen, aus persönlicher Sicht kommentiert. Der Albumtitel – „Eine Stunde, bevor es dunkel wird“ – ist mehrdeutig und bezieht sich zunächst auf die Mahnung der Mutter, vor der Dämmerung daheim zu sein. Hogarth zielt aber auch auf den drohenden Weltuntergang ab, auf Klimakrise und Pandemie, und blickt den Menschen dabei tief in die Seele.

Wechselbad der Gefühle

Anspieltipp: der Schlusstrack „Care“, der ein Wechselbad der Gefühle beschert. Teil eins dreht sich hoffnungsvoll groovend um die Genesung eines krebskranken Freundes. In Teil zwei kippt die Stimmung: Jetzt lässt Hogarth hörbar angefasst das Bild einer erschöpften Intensivpflegerin erstehen, das ein Künstler an einer Wand verewigt. Und bei Teil drei kommen sogar Laut.de-Kritiker ins Schwärmen, die sich bislang selten für Marillion nach der Fish-Phase erwärmen konnten: „Wenn sich schließlich die Musik und die Worte ,The angels in this world and not in the walls of churches’ vereinen und in einer cineastischen wie sakralen Endsequenz die Dynamik ausreizen, erreichen Marillion den Gipfel des künstlerischen Könnens.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Marillion: „An Hour Before It’s Dark“, ear Music, März 2022, auf CD, 2 LP (auch Orange Vinyl in limitierter Auflage) und Blue-ray