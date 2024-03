Sanfte, romantische Klaviertöne läuten es ein, das neue Kapitel episch-progressiver Kunst aus der bewährten Rock-Schmiede der Band Vanden Plas: das Album „The Empyrean Equation of the Long Lost Things“.

Schon bei den ersten Noten, den fast kuscheligen Wohlfühl-Klängen schwingt eine knisternde Spannung mit. Und sehr lange halten die Kult-Rocker aus Kaiserslautern auch nicht hinterm Berg mit ihrem zutiefst authentischen Power-Sound. Nach wenigen Takten baut sich der kraftvolle Vanden-Plas-Kosmos auf, schicken sich die fünf Musiker an, mit hämmernden Bässen, synkopischen Drum-Rhythmen, heulenden Gitarrenläufen und meisterlichem Gefrickel sowie stimmigen Keyboards die „empirische Gleichung der längst verlorenen Dinge“ mitreißend zu vertonen.

Vertrackte und doch melodische Kompositionen

Geprägt ist auch das neue Album von der Gänsehaut-Stimme des Sängers, Songwriters und Bühnendarstellers Andy Kuntz, die teils von mehrstimmigen Chorälen getragen wird. Aber die melodischen und doch vertrackten Kompositionen nehmen breiten Raum ein. Neben Kuntz sind wieder Stephan Lill (git.), Andreas Lill (dr.) und Torsten Reichert (b.) im Boot.

Frontmann Andy Kuntz. | Foto: Yannick S. Wagner

An den Keyboards ersetzt Alessandro Del Vecchio allerdings Günter Werno. Del Vecchio fügt sich bestens ein, zaubert perfekt die zu den Text-Botschaften passende, tragende Atmosphäre. Es sind nur sechs Tracks, die es aber in sich haben, die magisch hineinziehen in ein fantastisches, fremdartiges, spirituelles Universum. Dabei transportiert die Platte derart intensiv eine melancholisch-sentimentale bis verzweifelt sehnsüchtige Stimmung, dass es stellenweise schon körperlich spürbar wird – gekrönt von der tröstlich-versöhnlichen viertelstündigen Schluss-Hymne „March of the Saints“.

„Eine epische Sinfonie für Herz und Hirn. Das beste Vanden-Plas-Album seit ,Christ0’“ findet Stefan Glas vom „Rock Hard“. Und das findet nicht nur er: ein wahrhaft episches Meisterwerk in Rock!

Vanden Plas: „The Empyrean Equation of the Long Lost Things“, VÖ: 19.4., Vorbestellungen bereits jetzt: https://orcd.co/vandenplasteeotllt